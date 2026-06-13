Mundial 2026: ¿cuáles son las comidas favoritas de Messi, Cristiano Ronaldo y Luis Díaz?

Luis Díaz, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, tres figuras del Mundial 2026 que también tienen platos asociados a su historia. Foto: Agencia EFE

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El Mundial 2026 ya empezó y, mientras la atención está puesta en los partidos, las selecciones y las grandes figuras, la conversación también puede pasar por la mesa.

Cada país llega al torneo con una forma de jugar, pero también con sabores que cuentan historias de origen, familia, costumbre y pertenencia.

En esa línea, TasteAtlas, una guía gastronómica internacional dedicada a recopilar platos, productos y tradiciones culinarias de distintos lugares del mundo, elaboró una lista con comidas asociadas a grandes figuras del fútbol. A continuación, un recorrido por algunas de esas preparaciones.

Cristiano Ronaldo - Portugal

Cristiano Ronaldo fue con el bacalhau à Brás, un clásico de la cocina portuguesa preparado con bacalao salado, cebolla, papas y huevo. Es una de las comidas que resumen parte del lugar que ocupa el bacalao en Portugal: comida casera, contundente y muy ligada a la identidad del país.

En esta gastronomía, el bacalao tiene muchas versiones y suele estar presente en preparaciones familiares.

Lionel Messi - Argentina

En el caso de Lionel Messi, aparece la milanesa napolitana, una preparación muy reconocible en la mesa argentina. Se trata de una milanesa empanizada que se sirve con salsa de tomate, jamón y queso.

Más que un plato sofisticado, funciona como comida de casa, de infancia, de restaurante de barrio o de almuerzo familiar, sabores que acompañan al capitán de la selección campeona del mundo.

Luis Díaz - Colombia

Luis Díaz aporta el capítulo colombiano de esta ruta gastronómica. En un perfil publicado por FC Bayern München, el extremo guajiro respondió que, en Colombia, su comida favorita es el arroz con coco y pescado rojo frito.

También dijo que, en su casa, en La Guajira, lo que más le gusta es el cordero asado con bolitas de harina de maíz. Barrancas, La Guajira, su familia y la vida caribeña atraviesan ese gusto.

Kylian Mbappé - Francia

A Kylian Mbappé se le relaciona con una combinación española: jamón ibérico y queso manchego. Según TasteAtlas el futbolista ha mencionado que le gusta el jamón español, especialmente el ibérico, y desde su llegada a España habría buscado lugares para disfrutarlo.

Aquí el plato habla menos de su país de origen y más de su presente en Real Madrid. El jamón ibérico y el manchego son dos productos emblemáticos de la despensa española, servidos muchas veces sin demasiada intervención.

Mohamed Salah - Egipto

Mohamed Salah aparece asociado al koshari, que es presentado como su plato egipcio favorito. Es una preparación abundante, hecha con arroz, pasta, lentejas, salsa de tomate, especias y cebolla crujiente.

El koshari junta ingredientes sencillos en una mezcla potente, que alimenta y llena.

Lamine Yamal - España y raíces ecuatoguineanas

Lamine Yamal ha mencionado el arroz con pollo y salsa de cacahuete como una de sus comidas caseras favoritas. Según TasteAtlas, este plato está ligado a las raíces ecuatoguineanas de su madre y suele prepararse antes de los partidos.

Ese detalle le da al plato un valor especial, pues no solo habla de gusto, sino de familia, raíz y preparación.

Neymar - Brasil

En el caso de Neymar, el plato asociado es una combinación muy cotidiana en Brasil: arroz, frijoles, papas fritas, farofa y carne. Es una comida sencilla, abundante y familiar.

Su fuerza está precisamente ahí, pues forma parte de una mesa reconocible para muchos brasileños y hablan de una cocina de casa, directa y sin demasiada ceremonia.

Erling Haaland - Noruega

Erling Haaland aparece asociado al kebab, una comida que el delantero ha reconocido que le gusta y que entra más en el terreno del antojo ocasional que en el de una rutina fija de alimentación deportiva.

El dato rompe un poco con la imagen rígida que suele rodear la nutrición de alto rendimiento. Incluso en carreras construidas sobre disciplina física, también hay espacio para platos que no pertenecen necesariamente al menú más estricto.

Harry Kane - Inglaterra

Harry Kane aparece relacionado con una comida simple y funcional: salmón, arroz y vegetales. A diferencia de otros casos, aquí el atractivo no está en la nostalgia ni en la cocina de infancia, sino en la idea de equilibrio.

Es un plato directo y fácil de entender desde la lógica del rendimiento: proteína, carbohidrato y vegetales en una misma comida. Una preparación sin demasiada preparación, pero coherente con una rutina disciplinada.

Kevin De Bruyne - Bélgica

Kevin De Bruyne ha mencionado los canelones de espinaca y ricotta como una de sus comidas favoritas para preparar en casa. Es un plato de inspiración italiana, reconfortante y más ligado a la cocina doméstica que al menú de entrenamiento.

Su elección muestra otra cara del futbolista. No la del estadio ni la de la competencia, sino la de la pausa y el descanso. Preparar algo en casa también puede ser una forma de bajar el ritmo.

Son Heung-min - Corea del Sur

Son Heung-min aparece asociado con el bulgogi con kimchi. El bulgogi consiste en carne marinada y asada, mientras que el kimchi aporta el toque fermentado y picante característico de la cocina coreana.

Así que después de pasar por comidas caseras, platos de infancia, rutinas de entrenamiento y antojos, el recorrido termina con la idea sencilla de que detrás de varios cracks, también hay sabores que hablan de origen, costumbre y mesa familiar.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧