¿Cómo hacer la mejor hamburguesa? Tulio Zuloaga revela sus ocho trucos infalibles

Tulio Zuloaga, influenciador gastronómico colombiano y creador del festival Burger Master. Foto: Tulio Recomienda

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La hamburguesa es un clásico gastronómico que vive en puestos callejeros, restaurantes y casas de todo el mundo. Su preparación, aunque parece simple, suele estar cargada de un buen trozo de carne de res o de pollo que se fusiona con las mejores salsas, quesos y vegetales para conquistar paladares.

Y aunque muchos piensan que esta receta nació en Estados Unidos, la verdad es que algunos insisten en que es originaria de Hamburgo, Alemania. El debate sobre su origen sigue sobre la mesa. Mientras algunos historiadores dicen que la “preparación nació en el siglo XVII con la innovación de las panaderías, que comenzaron a hacer panes redondos con los que muchos bares comenzaron a servir el plato que más tarde se conocería como Rundstück warm”, como se lee en un artículo de la revista Viajes de National Geographic, el resto del mundo sigue disfrutándola con toda la versatilidad que ofrece.

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Tulio Zuloaga, influenciador gastronómico colombiano y creador de uno de los festivales de sabor más importantes del país, el Burger Master, ha saboreado un importante número de hamburguesas no solo en Colombia, sino en el mundo. Esto le ha permitido asegurar en diferentes ocasiones que “la hamburguesa no se trata de un ‘sancocho’ de ingredientes, sino que siempre debe ser un bocado con un equilibrio ideal de dulzor, suavidad y acidez”, donde la calidad esté por encima de cualquier innovación culinaria.

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A Zuloaga también le gusta la cocina, y uno de los platos que más disfruta preparar es la hamburguesa, esa que ha sido promotora del emprendimiento nacional y la misma que ha servido de puente para reactivar el sector y contribuir a la economía local. En Gastronomía y recetas de El Espectador, te contamos los ocho trucos infalibles del colombiano a la hora de llevarla a la mesa.

“La preparación de una buena hamburguesa comienza con la elección de un buen pan artesanal, al que se le unta mantequilla en cada una de sus caras para dorarlo en la sartén a fuego alto. La carne debe tener una proporción de 70 % carne y 30 % grasa, y se le da forma sin apretarla demasiado, sazonándola únicamente con sal gruesa. Va al fuego durante dos a tres minutos a fuego alto sin echarle nada más, pues la misma grasita de la burger es la que genera esa costra dorada tan deseada”, afirma.

Y como trucos finales enseña que “el queso se añade justo antes de retirar la carne de la sartén, para que se derrita con el calor. Al momento de armar, la carne con el queso van directamente sobre una de las caras del pan, sin nada por debajo; luego se añade poca tocineta y, por último, los vegetales, que deben quedar alejados del calor de la carne, dejando la lechuga de última. Para terminar, la salsa de tomate se unta en la tapa de arriba del pan”, y así queda lista una clásica de la comida casual”.

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Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧