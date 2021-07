Cómo preparar camarones con mantequilla y aroma de ajo

El ajo, mi adorado ajo, es uno de los ingredientes omnipresentes en la cocina, quizás a la misma altura de importancia con la sal. Se puede usar en diente entero, machacado, picado o en pasta, según el objetivo que se pretenda en grado de aroma y sabor. Existe, además, un uso poco extendido, pero que por su sutileza resulta espectacular, que es en cabeza partida por la mitad. De esta forma, el ajo no se come, es decir, no se integra con la preparación, sino que tan solo entrega su delicado e inconfundible aroma, suavemente y sin opacar a los demás ingredientes. Así se puede utilizar para horneados, estofados o recetas cuyo ingrediente principal requiera delicadeza en el trato, como los mariscos o los pescados blancos. Es el caso de la receta que presento esta semana, unos camarones al aroma no más del ajo y con todo su sabor a mar intacto.

hsasson28@hotmail.com / www.harrysasson.com

INGREDIENTES

(Para dos personas)

1 libra de camarones 20-30 pelados y desvenados

1 cabeza de ajo cortada a la mitad

Ají entero (jalapeño, charapita…)

2 cucharadas de aceite de oliva

2 cucharadas de mantequilla

Hojitas de albahaca, orégano y cilantro frescas

Jugo de 1/2 limón

1 trago de brandy, jerez y ron

Sal y pimienta negra

PREPARACIÓN

En una sartén caliente el aceite de olivas con la cabeza de ajo hasta que comience a dorar. Añada el ají y los camarones previamente sazonados con sal y pimienta negra. Saltee. Termine integrando la mantequilla y el trago, flambee y, finalmente, termine con la mantequilla. Revuelva bien y sirva.