¿Cómo sembrar cilantro en casa? La planta más popular en la gastronomía.

Utiliza este ingrediente para hacer mayonesas, aderezos y el sensacional guacamole. Foto: Pexels

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Hay plantas que pasan desapercibidas en la cocina porque parecen estar siempre ahí. El cilantro es una de ellas. Basta con abrir la nevera o sentarse a la mesa para encontrarlo en sopas, guisos, salsas, aderezos y ensaladas, aportando ese aroma y sabor inconfundibles que lo han convertido en un ingrediente esencial en la gastronomía de muchos países, incluido Colombia.

Pero su importancia va mucho más allá de darle un toque fresco a las comidas. El cilantro es una de las especias más antiguas de la humanidad y, desde hace miles de años, también ha sido valorado por sus posibles beneficios para la salud.

Y le tenemos una buena noticia: si no desea comprarlo en la tienda, no necesita un gran jardín para disfrutarlo, con algunos cuidados básicos puede cultivarlo en casa y cosecharlo cuando lo necesite. Aquí le explicamos cómo hacerlo.

¿En qué se caracteriza el cilantro?

El cilantro (Coriandrum sativum) es una hierba aromática anual perteneciente a la familia de las apiáceas, la misma del perejil, el apio y la zanahoria. Aunque se cree que es originario del norte de África y el sur de Europa, hoy se cultiva en casi todo el mundo y ocupa un lugar importante en cocinas como la mediterránea, la india, la latinoamericana y la asiática.

Según la Universidad Estatal de Carolina del Norte, se trata de una planta de rápido crecimiento y fácil cultivo que suele alcanzar entre 40 y 60 centímetros de altura. Presenta tallos delgados y erectos, hojas verdes de formas distintas según su etapa de desarrollo —las inferiores son más anchas y las superiores más finas y divididas—, además de pequeñas flores blancas o rosadas que aparecen agrupadas y atraen a abejas, mariposas y otros insectos polinizadores.

Una de sus principales características es que prácticamente toda la planta es comestible. Las hojas frescas son las más utilizadas para dar sabor a sopas, arroces, carnes, ensaladas, guisos y salsas, mientras que las semillas secas, conocidas como coriandro, se emplean como especia en diferentes preparaciones culinarias.

¿Cómo tenerla en casa?

Cultivar cilantro en casa es más sencillo de lo que parece. Esta hierba crece rápido y puede desarrollarse tanto en una maceta como directamente en el jardín, siempre que tenga un sustrato fértil, buen drenaje y reciba los cuidados adecuados.

Elija una maceta adecuada. Utilice una matera de al menos 20 centímetros de profundidad y con orificios de drenaje, ya que el cilantro no tolera bien los trasplantes.

2. Siembre las semillas. Humedezca el sustrato, distribuya las semillas y cúbralas con una capa fina de tierra, de aproximadamente medio centímetro. Mantenga la tierra húmeda, pero sin encharcarla.

Ubíquela en un lugar iluminado. Lo ideal es que reciba entre cuatro y seis horas de luz al día. Si vive en una zona muy cálida, es mejor darle semisombra para evitar que florezca antes de tiempo.

Riegue con moderación. El cilantro necesita un suelo ligeramente húmedo. Evite que la tierra se seque por completo, pero tampoco permita que acumule exceso de agua.

Espere la germinación. Si las condiciones son favorables, las semillas empezarán a brotar entre los siete y 15 días después de la siembra.

Coseche correctamente. Cuando la planta alcance entre 10 y 15 centímetros de altura, corte las hojas exteriores o los tallos a aproximadamente un centímetro del suelo. Así estimulará nuevos brotes y podrá prolongar la cosecha.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧