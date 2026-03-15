Con cinco ingredientes prepara esta ensalada de camarón

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Un poco de la historia de los camarones
Los camarones se han convertido con el paso del tiempo en los predilectos de las cocinas mundiales. Se pueden incluir en arroces, pastas e incluso es el protagonista de platos típicos como el ceviche y el coctel de camarones. Se caracterizan por tener una apariencia delgada y sin lugar a dudas, su preparación es quizá una de las más sencillas de la gastronomía. Algunos prefieren consumirlos crudos, mientras que otros definitivamente prefieren cocinarlos al vapor, con mantequilla y asados.
Gastronomía: Latinoamericana .
Para el aderezo usa como ingrediente principal el yogur
- Tiempo de preparación: 10 minutos.
- Tiempo de cocción: 10 minutos.
- Porciones: 2.
Ingredientes
- 300 gramos de camarón crudo o precocido
- 1/2 cebolla morada finamente picada
- 1/2 pimentón rojo finamente picado
- 1/2 pepino cortado en cubitos
- Lechuga crespa
Preparación
Dale sabor a los camarones con sal, pimienta, paprika, ajo y lo que desees. Reserva en la nevera por lo menos durante 30 minutos.
Dora los camarones por 3 minutos si son precocidos y crudos hasta que cambien de color
Cuando estén listos coártalos en trozos pequeños.
Prepara el aderezo mezclando todos los ingredientes hasta que tengas una consistencia homogénea.
Para armar lleva a un tazón la lechuga, cebolla, pimentón, pepino, los camarones y el aderezo, mezcla muy bien y sirve !
Acompaña con tortillas o tostadas y ahora si a disfrutar.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧