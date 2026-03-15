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Con cinco ingredientes prepara esta ensalada de camarón

Sirve esta propuesta gastronómica sobre unas buenas tostadas.

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María Dulcey, cocinera aficionada /@cocinoporgusto
15 de marzo de 2026 - 02:00 p. m.
Acompaña esta ensalada de camarón con tu aderezo favorito.
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Foto: María Dulcey
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Un poco de la historia de los camarones

Los camarones se han convertido con el paso del tiempo en los predilectos de las cocinas mundiales. Se pueden incluir en arroces, pastas e incluso es el protagonista de platos típicos como el ceviche y el coctel de camarones. Se caracterizan por tener una apariencia delgada y sin lugar a dudas, su preparación es quizá una de las más sencillas de la gastronomía. Algunos prefieren consumirlos crudos, mientras que otros definitivamente prefieren cocinarlos al vapor, con mantequilla y asados.

Gastronomía: Latinoamericana .

Para el aderezo usa como ingrediente principal el yogur

  • Tiempo de preparación: 10 minutos.
  • Tiempo de cocción: 10 minutos.
  • Porciones: 2.

Ingredientes

  • 300 gramos de camarón crudo o precocido 
  • 1/2 cebolla morada finamente picada
  • 1/2 pimentón rojo finamente picado 
  • 1/2 pepino cortado en cubitos
  • Lechuga crespa

Preparación

Dale sabor a los camarones con sal, pimienta, paprika, ajo y lo que desees. Reserva en la nevera por lo menos durante 30 minutos.

Dora los camarones por 3 minutos si son precocidos y crudos hasta que cambien de color

Cuando estén listos coártalos en trozos pequeños.

Prepara el aderezo mezclando todos los ingredientes hasta que tengas una consistencia homogénea.

Para armar lleva a un tazón la lechuga, cebolla, pimentón, pepino, los camarones y el aderezo, mezcla muy bien y sirve !

Acompaña con tortillas o tostadas y ahora si a disfrutar.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por María Dulcey, cocinera aficionada /@cocinoporgusto

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