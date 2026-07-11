Publicidad

Home

Gastronomía y Recetas

Crispetas de pollo crujientes en freidora de aire: receta fácil con salsa de miel y mostaza

Si tienes un antojos de sabor y no sabes qué quiere tu paladar, esta preparación es ideal para disfrutar.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Diana Acevedo, chef/ @chefdianaacevedo
11 de julio de 2026 - 03:00 p. m.
Baña estas crispetas de pollo con salsa BBQ, rosada o con un buen hogao colombiano.
Baña estas crispetas de pollo con salsa BBQ, rosada o con un buen hogao colombiano.
Foto: Getty Images/iStockphoto - bhofack2
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Gastronomía: Colombiana.

Si no te gusta la miel mostaza puedes usar miel de abejas natural

  • Tiempo de preparación: 10 minutos.
  • Tiempo de cocción: 12 minutos.
  • Porciones: 4.

Ingredientes

  • 1 pechuga de pollo
  • Sal y pimienta al gusto
  • Ajo en polvo
  • 1 chorro de mostaza
  • 1 taza de fécula de maíz o harina
  • 2 huevos batido
  • Panko o snacks de queso triturados
  • Salsa de miel mostaza y/o mayonesa

Ojo al dato: ¿Cuál es la diferencia entre mermelada, jalea y compota?

Preparación

Deshuesa la pechuga y córtala en cuadritos del tamaño de un bocado.

Agrega la sal, la pimienta, la paprika, el ajo en polvo y la mostaza. Mezcla muy bien para que todos los trocitos queden cubiertos.

Pasa los trocitos de pollo primero por la fécula de maíz o harina, luego por el huevo batido y finaliza con el panko o Doritos triturados, presionando ligeramente para que se adhieran bien.

Lleva a la freidora de aire a 200 °C por unos 12 minutos, hasta que estén bien doraditos (voltea a mitad de cocción). También puedes hacerlos en fritura convencional con aceite caliente.

Mientras se cocina el pollo, mezcla la miel, la mostaza y la mayonesa hasta obtener una salsa homogénea.

Saca las crispetas de la freidora, acompáñalas con la salsa y un toque extra de miel. ¡Y listas para disfrutar!

Para destacar: Quinua: para qué sirve, propiedades, beneficios y usos comunes de la planta

Un poco de la historia de las crispetas

La historia de las crispetas se remonta a aproximadamente 10.000 años en Mesoamérica (lo que hoy es México), donde el maíz fue cultivado por primera vez. Las crispetas hacen referencia a una variedad específica de maíz que, al ser calentada, revienta formando los característicos bocados esponjosos.

A finales del siglo XIX, surgió una innovación clave en la historia de las crispetas. En 1885, Charles Cretors inventó la primera máquina eléctrica para hacer crispetas. Esta invención marcó el inicio de la popular combinación de palomitas de maíz con mantequilla y sal. A medida que Cretors y otros empresarios comenzaron a comercializar este producto, surgieron nuevos métodos de preparación, como recubrir los granos con una fina capa de jarabe de azúcar.

No dejes de leer: ⁠⁠⁠¿Los tomates se guardan en la nevera o deben ir afuera?

*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Diana Acevedo, chef/ @chefdianaacevedo

Temas recomendados:

Gastronomía y recetas

Recetas

Cocina internacional

Crispetas

Crispetas de pollo

Receta con pollo

Estilo de Vida

Pollo

Receta en air fryer

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.