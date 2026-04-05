¿Cuál es la diferencia entre vinagre blanco, de manzana y balsámico y cuál usar?

Aunque los tres aportan acidez, se diferencian en sabor, intensidad y uso en la cocina. Foto: GettyImages

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El vinagre es uno de los ingredientes más versátiles de la cocina. Está presente en vinagretas, adobos, encurtidos, marinadas y salsas. También funciona para conservar alimentos, equilibrar preparaciones y aportar ese punto de acidez que le suele dar el toque final a un plato.

De hecho, The New York Times lo eligió como el ingrediente del año 2026, una distinción que reconoce tanto su historia como su renovado protagonismo en la cocina contemporánea.

Y aprovechando ese momento, vale la pena volver sobre una duda muy concreta que sigue siendo común en muchas cocinas: ¿cuál es la diferencia entre el vinagre blanco, el de manzana y el balsámico, y cuál conviene usar en cada caso?

El blanco

Si lo que se busca es una acidez limpia, directa y sin demasiadas vueltas, el vinagre blanco suele ser la opción más útil. La revista gastronómica Bon Appétit lo describe como el más limpio, intenso y económico, con un perfil simple que permite usarlo como base en preparaciones donde no hace falta sumar notas frutales ni dulces.

Esa neutralidad es justamente lo que lo vuelve práctico. Sirve cuando el objetivo no es que el vinagre se robe la atención, sino que haga su trabajo. Es decir: levantar sabores, conservar o aportar ese golpe ácido que ordena la preparación.

Suele funcionar bien en:

encurtidos de verduras,

preparaciones en grandes cantidades,

recetas donde no conviene alterar mucho el sabor base.

Eso sí: conviene no confundirlo ni con el vinagre para limpieza, que es más fuerte y no está pensado para cocinar, ni con el vinagre de vino blanco, que tiene un sabor más suave y delicado.

El de manzana

El vinagre de manzana es definido como un vinagre de acidez media y sabor muy afrutado. El portal gastronómico Serious Eats señala que debe sentirse redondo, con un ligero aroma frutal y un punto de dulzor.

Eso hace que sea menos seco que el blanco y, en muchos casos, más fácil de integrar en platos donde la acidez no debería imponerse.

Queda bien en:

ensaladas con fruta, sobre todo manzana,

marinadas para cerdo,

guisos de cerdo,

salsas barbacoa,

encurtidos con más profundidad de sabor.

Se le vincula de forma especial con ensaladas que ya llevan manzana y con preparaciones de cerdo. También se lleva bien con salsas, tubérculos asados y sabores más profundos.

El balsámico

El balsámico no está pensado solo para agregarle acidez a un plato. Serious Eats explica que se elabora a partir de mosto cocido de uva y que, en sus versiones más cuidadas, desarrolla más densidad, más dulzor y una complejidad mayor que la del blanco o la del de manzana.

Se usa con frecuencia en:

ensaladas frescas,

verduras asadas,

pastas rellenas de queso,

glaseados y salsas,

postres, como manzanas asadas.

Suma cuerpo y carácter. Su presencia se nota más en el plato y suele dejar una huella más clara en el resultado final.

Entonces, ¿cuál usar?

La elección depende de lo que necesite el plato.

Blanco, si hace falta una acidez más limpia y directa; por ejemplo, para encurtir cebolla, pepino o zanahoria, o para una salsa casera con vegetales en conserva donde el vinagre debe sentirse, sin aportar notas dulces.

De manzana, si se quiere una nota más redonda y afrutada; por ejemplo, en una ensalada con manzana, en una marinada para chuleta de cerdo o en una salsa barbacoa donde esa acidez combina mejor con sabores más suaves y carnosos.

Balsámico, si además de acidez se busca profundidad, dulzor y más carácter; por ejemplo, para terminar unas verduras asadas, una ensalada con queso y tomates o unas manzanas al horno.

*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧