¿Cuál es la fruta amazónica que parece un durazno, tiene tres sabores y huele a maracuyá?

El arazá es una fruta ácida de la Amazonía Foto: tomado de redes

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Hay frutas que sorprenden por su apariencia y otras que lo hacen cuando se prueban. El arazá (Eugenia stipitata) pertenece a las dos categorías: por fuera puede recordar a un durazno pequeño, mientras que su aroma y sabor esconden una combinación de notas ácidas y tropicales que recuerdan al maracuyá, el mango, la piña y la guayaba.

Esta fruta, originaria de la Amazonía, todavía es poco conocida fuera de esta región, pero cada vez llama más la atención por su intenso sabor y sus propiedades nutricionales. ¿Qué tiene de especial el arazá y por qué vale la pena conocerlo? Aquí le contamos.

¿Qué es el arazá y por qué se destaca?

El arazá, también conocido como guayaba amazónica, es un fruto originario de la Amazonía occidental que se destaca por su particular sabor, su intenso aroma y el potencial que tiene para el aprovechamiento sostenible en esta región. En Colombia, hace parte de la diversidad de especies propias de la Amazonía y es cultivado principalmente en departamentos como Caquetá, Putumayo y Guaviare.

De acuerdo con Asohofrucol, el nombre arazá proviene de la voz guaraní arasa, que significa “guayabo”. Su fruto es redondo, mide entre 5 y 10 centímetros de diámetro y cambia de verde a amarillo o anaranjado a medida que madura. En su interior tiene una pulpa suave, jugosa y muy aromática, con una acidez intensa y refrescante que constituye una de sus principales características.

Al probarlo, su perfil de sabor puede recordar por momentos al mango, la piña, la guayaba y el maracuyá, aunque el arazá tiene una combinación particular que hace difícil compararlo con una sola fruta. A esto se suma un aroma dulce, floral y bastante intenso, que puede percibirse incluso antes de probarlo.

Precisamente por su elevada acidez, no suele consumirse directamente como fruta fresca. En cambio, es muy apreciado como ingrediente protagonista o que se combine con otros alimentos para equilibrar su acidez.

Además de sus posibilidades gastronómicas, esta especie tiene importancia para los sistemas productivos de la Amazonía. El Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI ha promovido su incorporación en sistemas agroforestales, donde puede contribuir al aprovechamiento sostenible del suelo y al mantenimiento de la biodiversidad. Su cultivo también ha sido incluido en iniciativas que buscan fortalecer economías legales y sostenibles en distintos territorios amazónicos.

¿Qué puede hacer con esta fruta?

Aunque su acidez intensa hace que no sea una de las frutas que más se consumen directamente, el arazá tiene muchas posibilidades en la cocina. Su pulpa puede utilizarse para preparar jugos y batidos con agua, leche o yogur, además de mermeladas, jaleas, compotas, helados, mousses, paletas y otros postres. También puede encontrarse en productos como pulpa congelada, fruta deshidratada y esencias destinadas a las industrias alimentaria y cosmética.

De hecho, su sabor intenso puede ser precisamente su mayor atractivo: permite obtener preparaciones con un perfil ácido, aromático y tropical, que puede combinarse con ingredientes más dulces para equilibrar su sabor.

Otro aspecto que determina la forma en que se aprovecha es su alta perecibilidad. El fruto fresco tiene una vida útil corta, por lo que su transporte y almacenamiento pueden resultar complicados. Por eso, la pulpa congelada se ha convertido en una de las formas más prácticas de conservar el arazá y llevar su sabor más allá de las regiones donde se cultiva.

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