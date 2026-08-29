¿Cuál es la fruta colombiana que parece una granadilla, pero sabe a piña y maracuyá?

Entre sus nombres comunes se encuentran granadilla de mono, granadilla de hueso y granadilla de piedra. Foto: Universidad de los A

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Probar Colombia es descubrir que el país nunca deja de sorprender con sus sabores. Entre su enorme diversidad de plantas crecen frutas de formas, colores y combinaciones que parecen difíciles de imaginar. ¿Se imagina una fruta que por fuera parece una granadilla, pero cuyo sabor recuerda a la piña y al maracuyá? Existe y se llama cholupa, una fruta poco conocida que guarda uno de esos sabores que vale la pena descubrir.

¿Qué es la cholupa?

La cholupa, conocida científicamente como Passiflora maliformis L., es una fruta tropical colombiana que pertenece a la familia de las pasifloras, la misma a la que pertenecen el maracuyá, la gulupa, la granadilla y la curuba. Sin embargo, a pesar de compartir familia con estas frutas, no es tan conocida y suele pasar desapercibida o confundirse con sus parientes.

Una de las razones es su apariencia. La cholupa tiene un fruto redondo u ovalado, de cáscara dura y resistente, que puede recordar a una pequeña granadilla. De hecho, entre sus nombres comunes se encuentran granadilla de mono, granadilla de hueso y granadilla de piedra. En su interior contiene numerosas semillas recubiertas por una pulpa viscosa y jugosa, cuyo sabor puede ser dulce o ácido, dependiendo de su grado de madurez.

Y es que su sabor, según Asohofrucol, combina notas ácidas similares a las del maracuyá con un toque dulce y tropical que recuerda a la piña. Su aroma también es una de sus características distintivas.

Esta fruta se cultiva principalmente en el departamento del Huila, donde hace parte de la identidad y tradición gastronómica de la región. De hecho, cuenta con Denominación de Origen desde 2007, un reconocimiento que protege el nombre “Cholupa del Huila” y reconoce las características particulares que adquiere el fruto gracias a las condiciones geográficas y al conocimiento de los productores de esta zona.

Otra de las características más notables de la cholpupa, que la hace diferente a las otras pasifloras, es su proceso de maduración. A diferencia de frutas como el maracuyá o la gulupa, la cholupa no cambia notablemente de color mientras madura. Cuando alcanza su punto adecuado, el fruto se desprende de la planta y cae al suelo, donde es recolectado manualmente por los productores.

¿Cómo se consume la cholupa?

Aunque tradicionalmente es utilizada para preparar jugos y bebidas refrescantes, su particular sabor ha permitido que llegue a muchas otras preparaciones. Su pulpa puede utilizarse en helados, postres, tortas, mermeladas, salsas y otros productos como la cerveza.

En el Huila es un sabor habitual y forma parte de la gastronomía local, mientras que en otras regiones del país ha comenzado a ganar espacio gracias a emprendimientos que utilizan la fruta para crear nuevos productos.

Además de su sabor, la cholupa aporta fibra, vitaminas y compuestos antioxidantes, por lo que se ha convertido en una fruta de interés tanto gastronómico como nutricional.

Más que una fruta exótica, la cholupa es uno de los productos que mejor representa la diversidad agrícola y gastronómica del Huila: una pequeña pasiflora de cáscara dura, pulpa aromática y un sabor que mezcla la acidez del maracuyá con dulces notas tropicales.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧