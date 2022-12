Destellos para 2023

Cedo la apertura del telón a Taittinger, marca de champán cuyos orígenes se remontan a la primera mitad de siglo XVIII. Foto: Archivo Particular

Ad portas de darle otra vuelta de rosca al calendario, es hora de embebernos de arrojo para lo que está por llegar. Mi invitación es hacerlo con cualquiera de los cinco chispeantes espumosos que traigo para hoy, todos elaborados bajo el método champenoise o tradicional, propio de la región de la Champaña. Consiste en realizar la segunda fermentación en botella para lograr las mágicas burbujas.

Cedo la apertura del telón a Taittinger, marca de champán cuyos orígenes se remontan a la primera mitad de siglo XVIII. Fue fundada en 1734 por el adinerado comerciante de textiles Jacques Fourneaux, cuyos herederos vieron doblegar la empresa como consecuencia de la I Guerra mundial, la Gran Depresión y la Prohibición. Al rescate entró, en la década de 1930, Pierre Tattinger, exoficial del ejército francés, cuya familia estaba ligada a la comercialización de vinos. Una de sus estrellas es Taittinger Brut Reserve, vino amarillo brillante, expresivo, de burbuja fina e ideal para brindar y armonizar con pescados, mariscos y preparaciones con queso. De venta en tiendas especializadas. Precio: $431.000.

La segunda invitada es la casa Bollinger, fundada por viñateros de origen alemán. La bodega reforzó su notoriedad con las andanzas y aventuras románticas del personaje ficticio James Bond en películas como Live and Let Die y Casino Royal. He elegido el Bollinger Rosé, de color rosado brillante, con aromas a frutos rojos, vivaz y sedoso. Ideal como aperitivo en climas cálidos. Buen acompañante para postres de frutas. Disponible en tiendas especializadas. Precio: $480.000

El tercer protagonista Agustí Torrelló Mata, bodega establecida en Sant Sadurni d'Anoia, Cataluña. Kripta es su cava más emblemática. Hoy propongo el Agustí Torrelló Brut Nature, madurado en botella durante seis años. Sugiere notas tostadas y recuerdos a manzanas al horno. Es un cava complejo que acompaña una amplia variedad de platos como carnes, pescados, arroces, quesos y embutidos. Disponible en restaurantes y tiendas especializadas. Precio: $139.000.

El cuarto invitado es el espumoso italiano La Marchesine, elaborado también bajo el método tradicional en Franciacorta, región de Lombardía. Es una marca de la familia Biatta, asociada a la producción de vino desde finales del siglo XII. Le Marchesine Vini di Franciacorta es un espumoso frutado, con notas de chocolate blanco y jengibre. Resulta ser un cautivante aperitivo y sobresale como acompañante de embutidos semicurados y quesos frescos. Disponible en tiendas especializadas: Precio: $158.000.

El quinto elegido es Sparkling Angel, elaborado con el método tradicional por el enólogo y emprendedor chileno Aurelio Montes. Sus uvas crecen arrulladas por las frías brisas del océano Pacífico. Es elegante y suntuoso en boca. Sugiere nueces y frutos secos, con burbujas delgadas y constantes. Acompaña mariscos, sushi, ensaladas y postres. Disponible en tiendas Nóvili. Precio: $160.000.