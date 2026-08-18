Diferencias entre el anón, la chirimoya y la guanábana: ¿cuál escoger?

Diferencias entre la el anon, la chirimoya y la guanabana

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Hay frutas que parecen hechas para confundirnos. Basta con encontrarlas juntas en un mercado o en una plaza de pueblo para preguntarnos: ¿cuál es cuál? Sus formas, colores y texturas pueden ser tan similares que distinguirlas a simple vista no siempre resulta sencillo.

Y de hecho, el anón, la chirimoya y la guanábana son un buen ejemplo: tres frutas de la misma familia que guardan más de un parecido, pero que tienen diferencias que vale la pena conocer. ¿Usted sabría reconocerlas sin equivocarse? Aquí le damos pequeños trucos para que logre hacerlo.

¿Son de la misma familia?

Sí, y ahí está una de las razones por las que pueden parecerse tanto. El anón, la chirimoya y la guanábana pertenecen a la familia Annonaceae, un grupo de plantas que reúne alrededor de 2.400 especies, principalmente de regiones tropicales. Esta familia forma parte del orden Magnoliales y se caracteriza por incluir árboles y arbustos de hojas simples y alternas, además de flores con tres sépalos y, generalmente, seis pétalos.

Una de sus características más conocidas son sus frutos carnosos y de sabores particulares, entre los que se encuentran algunas de las especies que consumimos habitualmente. Aunque el anón, la chirimoya y la guanábana comparten este parentesco, presentan diferencias notables en tamaño, forma y textura de la cáscara, consistencia de la pulpa y sabor. Es decir, son parientes, pero no son la misma fruta ni se comportan igual.

Diferencias entre cada fruta

Anón

Comencemos por el anón, una fruta quizá menos conocida, pero fácil de reconocer por su particular apariencia y es que su cáscara puede ser verde o adquirir tonalidades moradas y está cubierta por pequeñas protuberancias o escamas bien definidas que le dan un aspecto similar al de un cono de pino.

Según la Universidad del Norte, el anón (Annona squamosa) crece en un árbol pequeño que puede alcanzar entre 3 y 7 metros de altura, con hojas alargadas de color verde pálido y flores fragantes de tonalidad amarillo verdosa.

Algunas diferencias tangibles

Pulpa y sabor: Al abrirlo, su pulpa blanca y suave está dividida en gajos, cada uno con una semilla oscura. Su sabor es muy dulce y aromático, por lo que suele consumirse fresco o utilizarse en preparaciones como jugos y helados.

Usos: Además de su uso alimenticio, el anón tiene aprovechamientos maderables y medicinales. Su madera puede utilizarse como leña y, tradicionalmente, diferentes partes de la planta se han empleado para tratar algunas afecciones digestivas, síntomas de gripe y otras dolencias.

Ojo: Las semillas del anón no deben consumirse, pues contienen compuestos tóxicos.

Chirimoya

Nuestra siguiente fruta es la chirimoya y es que esta, a diferencia del anón e incluso de la guanábana, suele ser de mayor tamaño y tiene una cáscara mucho más lisa. Mientras el anón presenta una superficie formada por protuberancias claramente separadas, la chirimoya se distingue por sus líneas y segmentos suaves que recorren la piel.

Según la Universidad Nacional de Colombia, el chirimoyo es un árbol de porte mediano, con hojas amplias y flores aromáticas de tonalidades verde amarillentas. Su nombre proviene del quechua chirimuya, que significa “semillas frías”, en referencia a las zonas altas y frescas donde tradicionalmente se cultiva.

Otras carectiristcas tangibles son:

Tamaño y forma: Es una fruta de tamaño pequeño a mediano, generalmente acorazonada o ligeramente cónica, y puede alcanzar un tamaño similar al de una toronja o pomelo.

Pulpa y sabor: En su interior tiene una pulpa blanca, abundante y de textura suave, carnosa y cremosa. Su sabor es dulce, con un toque ligeramente ácido y muy delicado. Contiene semillas grandes, lisas y oscuras que no son comestibles

Usos: El principal uso esta en la cocina, y es que además de su sabor dulce y cremoso, la chirimoya destaca por su aporte nutricional. Por ejemplo, está compuesta en gran parte por agua, lo que la convierte en una opción refrescante e hidratante. También aporta fibra, carbohidratos, proteína vegetal y vitaminas además de minerales como potasio, calcio, magnesio, fósforo, hierro y zinc.

Guanábana

La guanábana es probablemente la más fácil de reconocer de las tres por su tamaño y su característica cáscara verde cubierta de pequeñas espinas blandas, que es la principal forma de diferenciarlas de las anteriores. Pertenece, al igual que el anón y la chirimoya, a la familia Annonaceae y es una fruta nativa de América, cuyo cultivo se extendió por diferentes países de la región, entre ellos Colombia.

Otras diferencias tangibles son:

Tamaño y forma : Es la más grande de las tres. Su fruto tiene una forma ovalada o ligeramente alargada y puede alcanzar un tamaño considerable, llegando a pesar varios kilogramos.

Pulpa y sabor: Al abrirla, se encuentra una pulpa blanca, jugosa, aromática y de textura más fibrosa que la del anón o la chirimoya. Su sabor combina notas dulces y ácidas, por lo que es muy utilizada en Colombia para preparar jugos en agua o leche, además de postres y otras preparaciones.

Usos: Su principal uso es alimenticio, pero tradicionalmente también se han aprovechado diferentes partes de la planta. La pulpa se utiliza en preparaciones y productos para el cuidado de la piel, mientras que las hojas y semillas han tenido diversos usos tradicionales y en productos cosméticos.

¿Cuál escoger de las tres?

La elección dependerá del sabor y la textura que prefiera, porque aunque las tres pertenecen a la misma familia, ofrecen experiencias bastante diferentes.

Si busca una fruta muy dulce, aromática y con una pulpa suave, el anón puede ser una buena opción. La chirimoya, por su parte, destaca por su textura cremosa y un sabor dulce con un ligero toque ácido, mientras que la guanábana ofrece una pulpa más jugosa y fibrosa, con un equilibrio entre dulzor y acidez.

También puede tener en cuenta el uso que quiera darle. El anón y la chirimoya suelen disfrutarse principalmente frescos, mientras que la guanábana es especialmente popular en Colombia para preparar jugos, batidos y postres.

☘️🌿 Encuentre en La Huerta toda la información sobre plantas, jardinería, cultivos y siembra. ¿Tiene preguntas sobre sus plantas o quiere compartir su experiencia? Escríbanos a lbarbosa@elespectador.com, queremos leerlo. 🍂🌺🌼