Diferencias entre la acelga y la espinaca: ¿cuál escoger?

Aunque pueden parecer la misma, la acelga y la espinaca realmente son diferentes. Foto: pexels

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Si le gusta preparar ensaladas, sándwiches, tortillas, sopas y todo tipo de platos con verduras, seguramente más de una vez se ha encontrado frente al mercado con una duda: ¿espinaca o acelga?

Aunque ambas tienen hojas verdes y pueden aparecer en recetas similares, sus diferencias van mucho más allá de la apariencia. Saber qué aporta cada una puede ayudarle a elegir mejor según el plato que quiera preparar.

¿Cuáles son las diferencias entre la acelga y la espinaca?

Acelga

La acelga, conocida como Beta vulgaris var. cicla pertenece a la misma especie que la remolacha, aunque cada una se cultiva por una parte diferente de la planta. Mientras que en la remolacha se aprovecha principalmente la raíz, en la acelga se consumen sus hojas y pencas, es decir, los tallos gruesos que las sostienen.

Una de sus características más fáciles de reconocer son sus hojas grandes y sus nervaduras prominentes, además, dependiendo de la variedad, las pencas pueden ser blancas, amarillas, rosadas o rojizas, mientras que las hojas suelen presentar diferentes tonalidades de verde.

Por su valor culinario, la acelga destaca por su contenido de fibra, vitaminas y minerales. Contiene vitaminas A, C y K, además de minerales como hierro y magnesio, nutrientes que participan en diferentes funciones del organismo. Su aporte de fibra también contribuye al funcionamiento adecuado del sistema digestivo.

Espinaca

La espinaca (Spinacia oleracea), por su parte, también es una hortaliza de hoja verde, pero presenta características diferentes. Es una planta anual que forma una roseta de hojas y que puede cultivarse tanto en huertas como en macetas y otros espacios pequeños.

Sus hojas pueden ser lisas o presentar diferentes grados de ondulación, dependiendo de la variedad. A diferencia de la acelga, la espinaca no desarrolla tallos gruesos y carnosos, por lo que normalmente se aprovechan principalmente sus hojas.

Su ciclo de cultivo también suele ser relativamente corto, por lo que puede ser una alternativa para quienes buscan obtener hojas frescas en poco tiempo. Al igual que la acelga, puede consumirse cruda o cocida y utilizarse en preparaciones como ensaladas, sopas, tortillas, sándwiches y diferentes recetas.

Entonces, ¿cuál es la diferencia?

Aunque la acelga y la espinaca pueden parecer similares y utilizarse en muchas de las mismas recetas, no son la misma planta y tampoco se comportan igual.

La acelga desarrolla hojas grandes y pencas carnosas y permite realizar cosechas sucesivas durante un periodo prolongado. La espinaca, en cambio, desarrolla una roseta de hojas más delicadas, tiene un ciclo más corto y es más sensible a las altas temperaturas.

En la cocina, ambas son versátiles, pero su textura también puede marcar la diferencia: las hojas de acelga son generalmente más firmes y sus pencas pueden consumirse por separado, mientras que las hojas de espinaca suelen ser más tiernas y de cocción rápida.

¿Y cuál elegir?

La elección no tiene que reducirse a cuál es “mejor”. Si quiere una planta resistente y productiva para cosechar hojas durante más tiempo, la acelga puede ser una buena alternativa. Si busca una hortaliza de crecimiento relativamente rápido y hojas tiernas para ensaladas o preparaciones de cocción corta, la espinaca puede ser más conveniente.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧