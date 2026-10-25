Diferencias entre pepinos, pepinillos y zucchini, cuál escoger y para qué sirve cada uno

Los tres pertenecen a la familia de las cucurbitáceas, la misma del melón y la auyama. Y aquí viene lo curioso, el pepino y el pepinillo son exactamente la misma planta, Cucumis sativus; lo que cambia es el grupo de variedades. El zucchini, en cambio, es de otra especie, Cucurbita pepo, así que es más pariente de los zapallos que del pepino.

Es el que solemos comprar para comer fresco, mide entre 20 y 30 centímetros de largo y tiene la cáscara verde oscura. También existe el pepino persa, más pequeño (de 14 a 16 cm) y de cáscara delgada. Es muy refrescante, por eso resulta perfecto para ensaladas y sándwiches; casi todo es agua, entre el 95 y el 97 %, y aporta muy pocas calorías: de 10 a 18 por cada 100 gramos. Además, contiene vitamina C, algunas vitaminas del complejo B y minerales como potasio, calcio y hierro.

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Cuando lo compres, elígelo firme, recto y de un verde oscuro parejo, sin zonas amarillas, pues ese color indica que se cosechó pasado de punto. Se conserva mejor en un lugar fresco, entre 7 y 10 °C, y envuelto en papel film para que no se deshidrate, así puede durar hasta dos semanas.

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El pepinillo

Es el pepino en versión mini, mide hasta unos 10 centímetrps, es más corto, proporcionalmente más grueso y de un verde más claro. Su gran destino es el encurtido, los famosos pickles, por lo que buena parte de la producción termina en la industria y en las cadenas de comida rápida. Un detalle importante del pepinillo es que el nombre cambia según el país. En Ecuador, por ejemplo, llaman pepinillo a pepinos de 20 a 25 centímentros que se consumen frescos, así que, si encuentras la palabra en una receta extranjera, fíjate en el tamaño que indican.

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El zucchini

Su fruto es alargado, a menudo con pequeñas manchas más claras, y la planta tiene hojas y tallos ásperos al tacto. La gran diferencia con el pepino es que el zucchini se cosecha tierno, apenas unos siete días después de que se forma el fruto, cuando mide entre 10 y 15 centímetros m y sus semillas todavía son pequeñas. Por eso, al escogerlo, prefiere los de tamaño mediano. Si está muy grande, es porque maduró de más: el centro se vuelve esponjoso y el sabor, más ácido. Como tiene la piel delgada, pierde agua rápido, así que guárdalo en la nevera y consúmelo pronto.

¿Cuál de los tres deberías escoger?

Si lo quieres crudo, en una ensalada o en un sándwich, ve por el pepino; si vas a encurtir, el pepinillo es tu mejor aliado, y si es para saltear o preparar unas verduras al horno, el zucchini es el indicado, siempre que esté tierno. Ver recetas con pepino para hacer en casa aquí

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