Publicidad

Home

Gastronomía y Recetas
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

¿Dónde comer el mejor salpicón? Este fue el ganador en Honda, Tolima y así lo preparan

En la plaza de mercado de este municipio colombiano hay un puesto que expone las mejores frutas nacionales desde hace más de 30 años. Luz Helena Rojas es su anfitriona, ella prepara la receta que acaba de ser reconocida como la mejor de su territorio. Aquí está la historia de una preparación que recorre todo el país en un vaso, aunque su nombre y su origen hayan cruzado el océano hace siglos.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Tatiana Gómez Fuentes
Tatiana Gómez Fuentes
10 de julio de 2026 - 05:00 p. m.
Salpicón, exponente de la gastronomía colombiana donde se usan variedad de frutas de diferentes regiones del país.
Salpicón, exponente de la gastronomía colombiana donde se usan variedad de frutas de diferentes regiones del país.
Foto: Getty Images - Mauricio Acosta

El arcoíris y el salpicón de frutas colombiano se parecen más de lo que usted cree. Sí, ambos son un espectáculo de colores, uno que se muestra imponente en el cielo con su rojo, naranja, amarillo, verde y morado, y el otro que antoja en el vaso con la patilla y la fresa, la papaya y el mango, el banano y la piña, las uvas verdes y las uvas isabelinas, como si cada cucharada explorara uno de los fenómenos ópticos más destacados del mundo.

Ambos aparecen en el momento indicado, el arcoíris después de la lluvia cuando sale el sol, y el salpicón...

Tatiana Gómez Fuentes

Por Tatiana Gómez Fuentes

Comunicadora Social - periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga, con maestría en gestión y dirección comercial con énfasis en comunicación, publicidad y ecommerce de la Universidad Complutense de Madrid.@tagy_petustgomez@elespectador.com

Temas recomendados:

Gastronomía y recetas

Recetas

Cocina internacional

PremiumEE

Estilo de Vida

Salpicón

Receta para hacer salpicón

Honda, Tolima

Mejor salpicón de Honda

Gastronomía colombiana

Luz Helena Rojas

Jaime Rodríguez

Celele

Ahíto

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.