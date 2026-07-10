¿Dónde comer el mejor salpicón? Este fue el ganador en Honda, Tolima y así lo preparan

Salpicón, exponente de la gastronomía colombiana donde se usan variedad de frutas de diferentes regiones del país. Foto: Getty Images - Mauricio Acosta

El arcoíris y el salpicón de frutas colombiano se parecen más de lo que usted cree. Sí, ambos son un espectáculo de colores, uno que se muestra imponente en el cielo con su rojo, naranja, amarillo, verde y morado, y el otro que antoja en el vaso con la patilla y la fresa, la papaya y el mango, el banano y la piña, las uvas verdes y las uvas isabelinas, como si cada cucharada explorara uno de los fenómenos ópticos más destacados del mundo.

Ambos aparecen en el momento indicado, el arcoíris después de la lluvia cuando sale el sol, y el salpicón...