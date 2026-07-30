¿Dónde y qué comer en Medellín? 10 lugares para ir

Estas son algunas de las recomendaciones para comer en Medellín. Foto: La Taquería Principal

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La moda y la cocina tienen más cosas en común de las que se piensan, ambas parten de una materia prima sencilla y luego la elevan hasta volverla piezas de lujo. En Medellín, esa sinergia se siente en la mesa. La ciudad que recibe a Colombiamoda es también una de las capitales gastronómicas más importantes del país, y estos lugares repartidos por diferentes zonas lo demuestran.

Tatiana Gómez Fuentes y Juan Pablo Tettay, periodistas gastronómicos, enlistan algunos infaltables para conocer dentro de la agenda de moda, según el ritmo natural del día, para que cada quien arme su propia ruta de sabor.

El ritual del café

Ningún recorrido por Medellín debería empezar sin un buen café, y la ciudad ha aprendido con el respeto que se merece el producto de especialidad.

clus - clus cafetería

Tortas caseras, huevos fritos con yemas cremosas, panes, rollos de canela y hasta pandeyucas provocan al comensal con propuestas que se acompañan con cafés de todo tipo. El plus del lugar es la asesoría del barista en la elección de bebidas para saborear los antojos del día.

Dirección: One Plaza, Av. El Poblado #5A - 113 Local 119. (El Poblado, Medellín)

Sabor de raíz

La cocina antioqueña es generosa, orgullosa de sí misma y expone la hospitalidad del paisa.

Hacienda Origen

Esta propuesta familiar pone en la mesa ingredientes frescos, cultivados por productores locales donde se puede saborear la esencia de los campos. Aquí la bandeja paisa es imperdible, el chicharrón crocante y la arepa de chócolo antojan y siempre conquistan con un buen flan de café y dulces tradicionales.

Dirección: Centro (Junín): Carrera 49 # 52 - 98 (La Candelaria)

Manila: Carrera 43E # 11 - 27 (Barrio Manila)

La Strada: Carrera 43A # 1 Sur - 150 (Milla de Oro)

Para compartir

Si la idea es disfrutar del evento, estos lugares lo dejarán satisfecho y con ganas de más de una probadita.

Bocabajo

Este lugar es ideal para compartir entre amigos, se caracteriza por ofrecer recetas con atún, res y además cuenta con una selección de vino única para aplaudir en la mesa. Déjese tentar por los mejillones y la milhoja de chocolate blanco, peras y azúcar de limón.

Dirección: Calle 11A # 43E - 37, Manila, (El Poblado, Medellín).

La taquería principal

Este restaurante fusiona las raíces mexicanas con la riqueza de la tierra colombiana. Los tacos con camarones fritos, chorizo, pollo frito, brisket y pescado frito deleitarán paladares. Aquí hay opciones para todos los gustos donde se nutre el cuerpo y se juntan dos mundos para rescatar lo local.

Dirección: Carrera 43E #5-88, El Poblado, Medellín, (El Poblado, Medellín, Antioquia)

Sin afanes

Si la moda requiere de paciencia para coser sus prendas y prestarle atención al detalle, la gastronomía también tiene sus tiempos medidos y exactos. Estas son las mesas donde el producto se piensa dejando a un lado el afán de la ciudad.

Cola E’ Chucha

Este restaurante busca dignificar lo que viene del campo. Quienes están al frente de sus fogones definen el lugar como una “cocina honesta, con ingredientes reales, regresando a la tierra y al sabor desnudo”. Aquí nada es fijo, en el día a día usan lo que la finca decide regalarles, la pesca del día siempre sorprende, el cerdo puede ser protagonista y las papas y los tomates hacen lo suyo en las mesas.

Dirección: Calle 2 Sur #20-50, ubicado en el edificio Q Office

Para llevar

Apilados de Autor

Este restaurante de comida saludable se encargará de hacerle la vida más fácil. Con comida casual e ideal para llevar apilados de rabo de toro, pavo con manzana, pavo con aguacate, o su tradicional apilado de huevo con pavo, la propuesta se enlista entre las más destacadas para recibir a lugareños y turistas para disfrutar una mesa sin pretensiones.

Dirección: Carrera 40 #10A - 36 (El Poblado, Medellín)

Cocina local

Salón Centro

Este es un verdadero viaje de sabor. Se inspiran en la calidez del hogar, de la familia, de las mamás, las abuelas y celebran la alegría de estar en casa. Aquí se puede saborear arroz arrecho, longaniza chocoana, mayo de azoteas, arepa de mote, morcilla y encurtido de cebollas, y toques de dulce como el cremoso de tucupí, cacao y crema fría de mambe.

Dirección: Calle 53 # 42 – 13 (Centro de Medellín)

Para la noche

Opciones para celebrar el crecimiento de la moda en Colombia

Primer Piso 101

Después de una larga jornada, esta es la mejor elección. La comida, la música y el buen ambiente se reúnen en este restaurante al ritmo de espárragos al horno, papas kimchi, dumplings de cerdo, kulfi de pistacho y cocteles de hierbabuena y lychee. Opciones para celebrar el crecimiento de la moda en Colombia.

Dirección: Edificio Astorga Lofts. Calle 7D #43C – 23, local 101. (El Poblado, Medellín)

Quema que Quema

Un espacio para disfrutar de música en vivo, salsa, cocteles clásicos y cocina de las costas colombianas. El filete de pescado encocado, el arroz jambalaya, la pasta caribe, las pulpi pastas, el coctel arriero y las cocadas le dan la bienvenida a una experiencia de lujo para vivir Medellín de noche.

Dirección: Calle 10A # 36 – 40 (El Poblado, Medellín)

La sorpresa

Boro

La nueva propuesta del chef Jaime Rodríguez llega a la capital antioqueña con un bistró contemporáneo inspirado en la despensa colombiana. El atún crudo del Pacífico con pastrami de remolacha es una de las tantas recetas que celebran la producción agrícola, los mares, los ríos y las montañas colombianas. No se vaya sin pedir el postre de pasifloras.

Dirección: Calle 10B # 35 – 17, Medellín

*Es importante que, a la hora de hacer estas rutas, verifique los horarios de atención en plataformas digitales oficiales.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧