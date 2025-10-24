“El Andariego”: este es el mejor libro de café del mundo

Escritor colombiano autor del libro El Andariego, ganador en los Gourmand Cook Awards, por escribir el mejor libro de café del mundo.
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos
Pocas cosas son tan influyentes como un café. Ese pretexto de sabor que funciona bien a cualquier hora del día y que todavía nadie ha logrado explicar cómo logra desconectar del afán para devolver a las personas por un momento al presente, a lo simple, a lo que es importante.
Hay algo en su aroma que detiene el paso, que abre puertas, que convierte lo cotidiano en rito. A veces solo basta una taza de este líquido café claro y otras veces más oscuro para cambiar de rumbo y simplemente quedarse un rato más. A mi amigo Andrés le encanta, ha sido...
Por Tatiana Gómez Fuentes
Comunicadora Social - periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga, con maestría en gestión y dirección comercial con énfasis en comunicación, publicidad y ecommerce de la Universidad Complutense de Madrid.@tagy_petustgomez@elespectador.com
Temas recomendados:
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación