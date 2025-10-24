Logo El Espectador
“El Andariego”: este es el mejor libro de café del mundo

El escritor bogotano Carlos Ospina Marulanda, autor del libro El Andariego, ganador del Gourmand World Cookbook 2024 al mejor libro de café del mundo, habló con El Espectador sobre las historias detrás del grano más simbólico de Colombia.

Tatiana Gómez Fuentes
24 de octubre de 2025 - 05:00 p. m.
Escritor colombiano autor del libro El Andariego, ganador en los Gourmand Cook Awards, por escribir el mejor libro de café del mundo.
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Pocas cosas son tan influyentes como un café. Ese pretexto de sabor que funciona bien a cualquier hora del día y que todavía nadie ha logrado explicar cómo logra desconectar del afán para devolver a las personas por un momento al presente, a lo simple, a lo que es importante.

Hay algo en su aroma que detiene el paso, que abre puertas, que convierte lo cotidiano en rito. A veces solo basta una taza de este líquido café claro y otras veces más oscuro para cambiar de rumbo y simplemente quedarse un rato más. A mi amigo Andrés le encanta, ha sido...

Tatiana Gómez Fuentes

Comunicadora Social - periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga, con maestría en gestión y dirección comercial con énfasis en comunicación, publicidad y ecommerce de la Universidad Complutense de Madrid.@tagy_petustgomez@elespectador.com

