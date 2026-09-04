El arquitecto que se hizo chef y creó el restaurante Palo de Mango en Barranquilla

Alex Quessep, chef y líder del restaurante Palo de Mango en Barranquilla. Foto: Daniela Rojas

Alex Quessep se parece al árbol que le dio nombre a su restaurante, un palo de mango. Tiene una raíz firme y da buena sombra, resiste el sol y la lluvia, alimenta con su fruta y alegra el patio donde crece con el paso de los días, pero también es un árbol en el que se puede trepar —él lo hizo de niño, “como un mico”— sin saber hacia dónde lo llevaría la siguiente rama.

Es un hombre de apariencia tranquila, de esos a los que la generosidad le brota por naturaleza, y, sin embargo, debajo de esa calma hay alguien arriesgado que no le teme a lo...