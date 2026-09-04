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El arquitecto que se hizo chef y creó el restaurante Palo de Mango en Barranquilla

El chef sincelejano Alex Quessep pasó de los planos a la cocina y no volvió a mirar atrás. Con más de veinte años de oficio, un restaurante en Barranquilla que cuenta historias y un libro recién publicado defiende una idea simple: el alimento es lo único que de verdad iguala a los humanos.

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Tatiana Gómez Fuentes
Tatiana Gómez Fuentes
04 de septiembre de 2026 - 05:00 p. m.
Alex Quessep, chef y líder del restaurante Palo de Mango en Barranquilla.
Alex Quessep, chef y líder del restaurante Palo de Mango en Barranquilla.
Foto: Daniela Rojas

Alex Quessep se parece al árbol que le dio nombre a su restaurante, un palo de mango. Tiene una raíz firme y da buena sombra, resiste el sol y la lluvia, alimenta con su fruta y alegra el patio donde crece con el paso de los días, pero también es un árbol en el que se puede trepar —él lo hizo de niño, “como un mico”— sin saber hacia dónde lo llevaría la siguiente rama.

Es un hombre de apariencia tranquila, de esos a los que la generosidad le brota por naturaleza, y, sin embargo, debajo de esa calma hay alguien arriesgado que no le teme a lo...

Tatiana Gómez Fuentes

Por Tatiana Gómez Fuentes

Comunicadora Social - periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga, con maestría en gestión y dirección comercial con énfasis en comunicación, publicidad y ecommerce de la Universidad Complutense de Madrid.@tagy_petustgomez@elespectador.com

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