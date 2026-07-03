El café escondido dentro de la Catedral de Manizales que pocos conocen

Café Tazzioli ofrece un refugio gastronómico y cultural en las alturas, rompiendo con la normatividad tradicional en la iglesia más alta de Colombia. Foto: Café Tazzioli

¿Qué te gustó de ese lugar, además de la limonada de café? Esa fue la pregunta que me hicieron cuando conté que quería escribir sobre el café Tazzioli. Al principio, la respuesta parecía obvia, el café está dentro de la catedral, por lo que me atrevería a afirmar que es el alma de Manizales, el epicentro del Paisaje Cultural Cafetero.

Esta región, famosa por albergar paraísos como el Valle del Cocora en Salento, o poblaciones vecinas como Filandia, Circasia y Calarcá, ha aprendido a contar su historia a través del aroma de sus montañas.

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