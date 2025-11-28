Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Gastronomía y Recetas
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

El caldo de pajarilla: qué parte de la vaca es, ingredientes y más datos sobre este plato

Las recetas en el mundo cuentan las historias de sus culturas. La pajarilla no es un caso aislado, esta preparación típica no solo es nutritiva, también es una preservación de región, sin embargo, su sabor e incluso sus “secretos culinarios”, están en riesgo de desaparecer de las mesas de las nuevas generaciones.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Tatiana Gómez Fuentes
Tatiana Gómez Fuentes
28 de noviembre de 2025 - 05:00 p. m.
El caldo de pajarilla durante mucho tiempo se ha asociado como un plato de aprovechamiento en la gastronomía. Está hecho con vísceras y se consume normalmente al desayuno.
El caldo de pajarilla durante mucho tiempo se ha asociado como un plato de aprovechamiento en la gastronomía. Está hecho con vísceras y se consume normalmente al desayuno.
Foto: Mónica Pulido

No tengo la certeza de cuántas personas, a lo largo de la vida, me han dicho que no les gusta la sopa, pero lo que sí tengo claro es que hay otras que se han dedicado a defenderlas “a sol y sombra” y a nunca quitarlas de sus mesas. En Colombia hay centenares de ellas. Si se viaja por Antioquia y el Viejo Caldas, se encuentran mondongos, cazuelas de fríjoles, sopa de remiendos y sopas de orejas; si uno se detiene en Boyacá y Cundinamarca, seguro le sirven una mazamorra chiquita, sopa de rongo, caldo de ojo o la llamada crema de “chicle...

Tatiana Gómez Fuentes

Por Tatiana Gómez Fuentes

Comunicadora Social - periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga, con maestría en gestión y dirección comercial con énfasis en comunicación, publicidad y ecommerce de la Universidad Complutense de Madrid.@tagy_petustgomez@elespectador.com

Temas recomendados:

Gastronomía y recetas

Recetas

Cocina internacional

Caldo de pajarilla

Receta para hacer caldo de pajarilla

Estilo de Vida

PremiumEE

Receta tradicional

Cocina tradicional colombiana

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.