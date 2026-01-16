Eddie White: el australiano viral en redes por ilustrar la comida y los sabores de Colombia

Eddie White Jr., ilustrador australiano que retrata sabores y costumbres colombianas. Foto: Eddie White Jr.

La primera persona que me enseñó a dibujar fue mi mamá. Todavía recuerdo cuando me sentaba en una mesa de madera con patas amarillas al lado de mi prima Adriana para entretenernos. Las hojas blancas con marcadores fueron sus mejores herramientas pedagógicas para “que soltáramos la mano” y no nos saliéramos de las líneas que ella dibujaba.

Así fue como empezamos a pintar racimos de uvas, bananos, manzanas y hasta espaguetis, ese es el primer acercamiento a mi memoria gustativa, el de la asociación a través de formas y colores. Esos trazos...