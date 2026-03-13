El francés que se inspiró en Colombia y creó uno de los bares más sostenibles del mundo

Jean Trinh es el líder del bar Alquímico en Cartagena, Colombia. Foto: Catalina Mesa Urquijo

Nadie conoce el trabajo que se esconde detrás de una copa en un bar. Cada trago que se disfruta —en compañía o en soledad— implica horas de cuidado. Sus mezclas guardan secretos que pueden transformarse en vinos elaborados con frutas cultivadas en suelos colombianos, y cada ingrediente refleja la precisión de quienes preparan cocteles en la barra, mostrando una red de colaboración que “celebra las raíces y honra el territorio”.

Para Jean Trinh, Alquímico no es simplemente un bar. Es una red de personas, territorios e historias que se conectan...