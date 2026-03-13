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El francés que se inspiró en Colombia y creó uno de los bares más sostenibles del mundo

Lo que comenzó como un proyecto de coctelería hoy es un ecosistema donde conviven campesinos, productores, bartenders, chefs y comunidades. Así define Jean Trinh a Alquímico, una propuesta colombiana que hoy figura entre los bares más destacados y sostenibles del mundo.

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Tatiana Gómez Fuentes
Tatiana Gómez Fuentes
13 de marzo de 2026 - 05:00 p. m.
Jean Trinh es el líder del bar Alquímico en Cartagena, Colombia.
Jean Trinh es el líder del bar Alquímico en Cartagena, Colombia.
Foto: Catalina Mesa Urquijo

Nadie conoce el trabajo que se esconde detrás de una copa en un bar. Cada trago que se disfruta —en compañía o en soledad— implica horas de cuidado. Sus mezclas guardan secretos que pueden transformarse en vinos elaborados con frutas cultivadas en suelos colombianos, y cada ingrediente refleja la precisión de quienes preparan cocteles en la barra, mostrando una red de colaboración que “celebra las raíces y honra el territorio”.

Para Jean Trinh, Alquímico no es simplemente un bar. Es una red de personas, territorios e historias que se conectan...

Tatiana Gómez Fuentes

Por Tatiana Gómez Fuentes

Comunicadora Social - periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga, con maestría en gestión y dirección comercial con énfasis en comunicación, publicidad y ecommerce de la Universidad Complutense de Madrid.@tagy_petustgomez@elespectador.com

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