El municipio considerado “capital frutera de Colombia”: ¿Qué se come ahí y qué puede hacer?

En un país como Colombia, donde la diversidad de climas y paisajes permite que la tierra produzca una asombrosa variedad de frutos, las frutas no solo hacen parte de la alimentación cotidiana: también han marcado la identidad de muchos territorios y se han convertido en un atractivo turístico.

Si miramos, a lo largo del país existen destinos que han construido su fama alrededor de un fruto en particular; sin embargo, también hay lugares donde la riqueza agrícola es tan amplia que no puede resumirse en una sola fruta, sino en una verdadera diversidad de sabores.

En esta búsqueda por los territorios que celebran la abundancia frutal, hay dos poblaciones que destacan precisamente por esa diversidad: Anolaima, en Cundinamarca, y San Sebastián de Mariquita, en Tolima, las cuales se han denominado “la capital frutera del país”. En ambas, el clima, la fertilidad de la tierra y la tradición agrícola han permitido que se cultiven numerosas frutas que no solo abastecen mercados, sino que también forman parte de la cultura, las festividades y la experiencia de quienes las visitan.

Tolima, una diversidad y clima sorprendente

San Sebastián de Mariquita es uno de los municipios con mayor peso histórico en Colombia. Tras la llegada de los españoles, fue considerada la primera capital del territorio y, con el paso del tiempo, se consolidó como un importante centro de comercio y minería durante la época colonial.

Hoy también es reconocida como un punto clave dentro de la Ruta Mutis, el recorrido que recuerda la huella científica de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada liderada por José Celestino Mutis entre 1783 y 1816, un proyecto que marcó la historia de la ciencia en el país.

Ubicada en el norte del departamento de Tolima, Mariquita se encuentra a 495 metros sobre el nivel del mar y mantiene una temperatura promedio cercana a los 26 °C. Estas condiciones de clima cálido y húmedo, propias de la tierra caliente, favorecen la fertilidad de sus suelos y la convierten en un entorno ideal para el cultivo de numerosas especies frutales. Gracias a esta abundancia agrícola, el municipio ha sido reconocido desde la década de 1970 como la “Capital Frutera de Colombia”.

En sus campos crecen diversas frutas tropicales que forman parte de la identidad local. Entre ellas se destacan la manga mariquiteña, el aguacate cuello de botella, el mamey, el sapote, el banano y la piña, aunque la fruta más representativa es el mangostino. Introducido en el territorio a comienzos del siglo XX, este fruto exótico se ha ganado un lugar especial por su sabor y por el reconocimiento que ha alcanzado dentro y fuera del país, lo cual lo ha llevado a crear un festival musical en honor al fruto.

Cundinamarca también tiene un representante

Anolaima, un municipio de Cundinamarca, también ha construido su identidad alrededor de la abundancia agrícola. Rodeado de montañas y paisajes verdes, este territorio es conocido como la “Capital Frutera de Colombia”, un título que refleja la riqueza de sus cultivos y la estrecha relación entre la tierra y la vida campesina que define al municipio.

Con una altitud promedio de 1.657 metros sobre el nivel del mar y un clima templado cercano a los 20 °C, Anolaima ofrece condiciones ideales para el desarrollo de múltiples cultivos. En sus fincas crecen mandarinas, mangos, guayabas, duraznos, cítricos y muchas otras frutas que abastecen mercados regionales y nacionales.

Además de su riqueza agrícola, Anolaima se ha convertido en un destino atractivo para el turismo rural y de naturaleza. Senderos históricos como el Camino Real que conecta Zipacón con el municipio, fincas agroturísticas donde los visitantes pueden cosechar frutas directamente del árbol y miradores naturales que revelan el paisaje del Tequendama hacen parte de su oferta.

¿Qué hacer en San Sebastián de Mariquita y Anolaima?

Estos dos destinos, conocidos por su riqueza frutal, también ofrecen experiencias que combinan historia, naturaleza y tradiciones campesinas. Desde caminatas entre montañas y cascadas hasta recorridos por lugares históricos, ambos municipios permiten descubrir paisajes diversos mientras se conocen las raíces culturales que han marcado su desarrollo.

San Sebastián de Mariquita

Mariquita es un destino donde la historia colonial se mezcla con paisajes naturales y rutas culturales ligadas a la Expedición Botánica. Además, sus calles, plazas y reservas naturales permiten recorrer un territorio que fue clave en la formación del país.

Entre los planes más destacados se encuentran:

Plaza Mayor José Celestino Mutis: corazón histórico del municipio, trazado siguiendo el modelo de las plazas españolas. Allí se levanta el obelisco en honor a Gonzalo Jiménez de Quesada y a los héroes de la independencia.

Santuario de la Ermita y tumba de Gonzalo Jiménez de Quesada: uno de los lugares históricos más representativos del municipio.

Casa de la Expedición Botánica: centro cultural que recuerda el trabajo científico liderado por José Celestino Mutis y la Real Expedición Botánica; aquí, de hecho, puede conocer el bosque en donde Mutis concentró su investigación.

Para quienes prefieren los paisajes naturales, Mariquita también ofrece escenarios ideales para el descanso y la aventura:

Cascadas del río Medina: un recorrido por senderos ecológicos que permite admirar varias caídas de agua y disfrutar de piscinas naturales.

Bosque Municipal y Alto de la Cruz: reserva forestal con gran diversidad de flora y fauna y miradores naturales con vistas panorámicas.

Laguna del Silencio: un espacio rodeado de naturaleza y leyendas locales.

Balnearios naturales como el río Sucio: perfectos para refrescarse en medio del clima cálido del municipio.

Anolaima

En el caso de Anolaima, el atractivo turístico está profundamente ligado a sus paisajes agrícolas y a la vida campesina. Aquí los visitantes pueden recorrer caminos rurales, disfrutar del clima templado y acercarse a las fincas donde se cultivan las frutas que han dado fama al municipio.

Algunas de las experiencias que se pueden vivir incluyen:

Caminatas por caminos reales históricos: Hay dos caminos: el que conecta Zipacón con Anolaima, el cual es un sendero de entre 7 y 9 kilómetros, rodeado de árboles nativos, muros de piedra, cultivos y fincas campesinas, y el que conecta a Las Delicias con Zipacón.

Visitas a fincas frutícolas , donde es posible conocer los cultivos, cosechar frutas y probar productos frescos elaborados por las comunidades locales.

Recorridos por la plaza central y la iglesia de San Vicente Ferrer , espacios que conservan la arquitectura y la historia del municipio.

Senderismo y avistamiento de aves, aprovechando los paisajes montañosos del Tequendama.

Además, el municipio mantiene vivas sus tradiciones a través de eventos culturales y actividades deportivas, lo que permite que quienes lo visitan no solo disfruten de su naturaleza, sino también del ambiente tranquilo y acogedor que caracteriza a este rincón frutal de Cundinamarca.

