El municipio de Colombia famoso por tener los mejores quesos del país: ¿cómo llegar?

En Colombia el queso aparece donde menos se espera: en el chocolate, en el bocadillo o incluso en la ensalada de frutas. Y hay un lugar donde esta tradición es protagonista: Ubaté. Foto: Gobernación de Cundinamarca

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Si hay algo que caracteriza a la cocina colombiana es su relación casi inevitable con el queso. Aparece en lugares donde otros países jamás lo imaginarían: en una taza de chocolate caliente, mezclado con bocadillo, dentro de una ensalada de frutas o acompañando arepas recién hechas. Para muchos, más que un ingrediente, es parte del gusto cotidiano del país.

Y si usted es de quienes creen que todo mejora con queso, hay un destino en Cundinamarca que parece hecho a su medida. A poco más de dos horas por carretera desde Bogotá se encuentra Ubaté, un municipio andino que con el tiempo se ha convertido en una parada obligada para los amantes de los productos lácteos.

Reconocido oficialmente como la “Capital Lechera de Colombia”, Ubaté debe este título a su fuerte tradición ganadera y a la enorme producción de leche que abastece tanto a la región como a la capital. En esta zona del norte de Cundinamarca, la elaboración de derivados lácteos —como quesos frescos, doble crema, cuajada y yogur— no solo forma parte de la economía local, sino también de su identidad gastronómica.

Oficialmente llamado Villa de San Diego de Ubaté, este municipio se encuentra en el departamento de Cundinamarca, dentro de la provincia que lleva su mismo nombre. Su identidad está estrechamente ligada al campo, pues su economía se basa principalmente en la ganadería vacuna y la agricultura, con cultivos predominantes de papa y maíz. A estas actividades también se suman la minería y la floricultura, que complementan la dinámica productiva de la región.

Sin embargo, la producción de leche es el verdadero motor económico del territorio. La provincia de Ubaté lidera la producción lechera en el país, con cerca de 1.199.827 litros diarios, una cifra que no solo abastece los mercados locales, sino que también fortalece la industria láctea a nivel regional y nacional.

Detrás de esa producción hay toda una red de trabajo campesino y familiar. Cada litro de leche, cada negocio que abre sus puertas al amanecer y cada proyecto que crece en la región reflejan el esfuerzo de quienes sostienen esta tradición.

Más allá de su fortaleza en la industria láctea, Ubaté también ofrece una variedad de atractivos turísticos que reflejan su riqueza cultural, sus paisajes andinos y la vida rural que caracteriza a esta zona de Cundinamarca.

¿Qué puede hacer en Ubaté?

Una de las mejores maneras de empezar a conocer Ubaté es recorrer su zona céntrica. Un paseo por el casco histórico permite descubrir templos, plazas, talleres de artesanos y calles que conservan parte de la memoria del municipio.

Además del centro histórico, en los alrededores de Ubaté hay varios lugares que vale la pena visitar.

Basílica del Santo Cristo de Ubaté: D e inspiración gótica francesa, es uno de los símbolos del municipio. En su interior se venera al Milagroso Santo Cristo de Ubaté , una imagen que atrae cada año a numerosos fieles y visitantes, especialmente durante la romería que se celebra el 6 de agosto. Su arquitectura destaca por detalles como el rosetón de vitral de la fachada y su elaborada pila bautismal.

Embalse El Hato: Ubicado entre Ubaté y Carmen de Carupa, este embalse de aproximadamente 130 hectáreas es un lugar ideal para quienes buscan contacto con la naturaleza. Rodeado de montañas y paisajes rurales, ofrece espacios para caminatas ecológicas, paseos en bote y actividades al aire libre. El parque es administrado por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y cuenta con opciones de alojamiento para visitantes.

Chorros de Soagá: A unos tres kilómetros del casco urbano se encuentra este sendero natural que durante más de un siglo fue una fuente clave de agua para el municipio. Hoy es un espacio perfecto para caminar y disfrutar del paisaje, con senderos que permiten conectarse con la tranquilidad del entorno natural.

Además, puede planear su visita para coincidir con el Festival Lo Nuestro de la Capital Lechera de Colombia, una celebración que resalta la identidad campesina y la importancia de la producción láctea en la región. A lo largo de la programación se llevan a cabo concursos de ordeño, degustaciones gastronómicas, desfiles, reinados y presentaciones culturales, actividades que permiten a los visitantes conocer de cerca las tradiciones del valle de Ubaté.

¿Cómo llegar?

Llegar a Ubaté desde Bogotá es relativamente sencillo. El municipio se encuentra a unos 74 kilómetros de la capital, y el trayecto por carretera suele tomar entre 1 hora y 50 minutos y 2 horas, dependiendo del tráfico.

En bus: La opción más común es tomar un bus intermunicipal desde la Terminal de Transporte del Norte o desde el Portal 80 . Varias empresas realizan esta ruta a lo largo del día, por lo que hay salidas frecuentes.

En carro: Si prefiere viajar en vehículo particular, debe tomar la Autopista Norte desde Bogotá en dirección a Zipaquirá. Después de pasar este municipio, continúe siguiendo las señales hacia Ubaté, en un recorrido que atraviesa varios paisajes rurales característicos de la sabana y el norte de Cundinamarca.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧