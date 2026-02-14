El perro caliente colombiano está entre los mejores del mundo: ¿por qué se destacó?

Perro caliente colombiano, propuesta del restaurante Innato Cocina: pan de papa nativa, suero costeño, queso costeño, ají de aguacate, polvo de arepa santandereana y tocineta crocante con hojuelas de papa nativa. Foto: Innato Cocina

El perro caliente, o “hot dog”, es quizá una de las comidas callejeras más populares de la gastronomía mundial. Su llegada al paladar de los comensales se popularizó hacia finales del siglo XIX y principios del XX, transformándose en un ícono de la comida rápida estadounidense.

Algunos afirman que la idea de poner salchichas dentro de un pan viene de inmigrantes alemanes que trajeron sus “frankfurters” o “wieners” a Estados Unidos durante la época; no obstante, fue Harry Stevens quien comenzó a comercializarlos en diferentes encuentros...