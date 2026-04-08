El pueblo cerca a Bogotá conocido por tener de las mejores arepas de Colombia: ¿Cómo llegar?

Foto: Festival de la Arepa, Ventaquemada / Cortesía

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Entre montañas frías y caminos que conectan el centro del país, Ventaquemada ha sido durante décadas una parada casi inevitable para quienes transitan entre Bogotá y Tunja. Sin embargo, reducirlo a un simple punto de paso sería ignorar la riqueza cultural que se cocina —literalmente— en sus calles.

Y es que en este municipio boyacense, la arepa no es solo un alimento: es memoria, tradición y sustento. Cada receta guarda el rastro de generaciones campesinas que han convertido este producto cotidiano en un símbolo de identidad local, haciendo de Ventaquemada un destino donde el sabor también cuenta historia.

¿Por qué la arepa es tan importante aquí?

La arepa es, sin exagerar, el pan de los Andes y uno de los alimentos más representativos de Colombia. Presente en casi todas las regiones del país, adopta múltiples formas, sabores y preparaciones que reflejan la diversidad cultural del territorio. Más que un simple acompañante, la arepa es parte esencial de la vida cotidiana y un símbolo compartido de identidad.

En Boyacá, sin embargo, esta tradición adquiere un carácter particular con la arepa boyacense, profundamente ligada al municipio de Ventaquemada. Según Procolombia, allí, su origen está conectado con la historia agrícola de la región: los campesinos la preparaban con el maíz que cultivaban y la complementaban con productos locales como la cuajada o el queso campesino. Con el tiempo, esta receta se consolidó como una de las más representativas del altiplano.

A diferencia de otras versiones del país, la arepa boyacense es gruesa, ligeramente dulce y, en muchos casos, rellena de queso. Su textura crujiente por fuera y suave por dentro, junto con métodos tradicionales de cocción como la plancha o el horno de leña, le dan un sabor característico que la distingue.

Este arraigo también responde a la vocación agrícola del municipio. Según la administración local de Ventaquemada, la región ha sido históricamente reconocida por cultivos como la papa, el maíz y las habas, además de su producción lechera. En ese contexto, la arepa no es solo alimento: es el resultado directo de la relación entre la tierra y quienes la trabajan, una síntesis de su economía campesina y su memoria colectiva.

Esa identidad, también se celebra. Ventaquemada ostenta el reconocimiento de haber elaborado una de las arepas más grandes del mundo, una pieza de más de siete metros de diámetro que requirió cientos de libras de maíz, trigo y queso campesino.

Además, este vínculo alcanza su máxima expresión durante el Festival de la Arepa de Ventaquemada, una celebración que durante varios días reúne a habitantes y visitantes alrededor de la gastronomía, la música y las tradiciones locales. Más que un evento culinario, el festival funciona como una vitrina cultural que resalta la diversidad de las arepas en Colombia, con decenas de variedades que dan cuenta de la riqueza del país.

¿Qué hacer en Ventaquemada?

Más allá de su famosa tradición gastronómica, Ventaquemada ofrece una combinación de historia, naturaleza y cultura campesina que la convierten en un destino completo en el altiplano cundiboyacense. Quienes la visitan no solo llegan por sus arepas, sino por la posibilidad de recorrer escenarios clave de la historia nacional y paisajes andinos de gran riqueza ecológica.

Uno de los imperdibles es el Puente de Boyacá, monumento nacional donde se libró la batalla del 7 de agosto de 1819, decisiva para la independencia del país. Este sitio histórico, rodeado de esculturas y arcos conmemorativos, es una parada obligada para comprender el pasado de Colombia.

Para quienes buscan experiencias culturales, el Bioparque de la Papa Nativa permite conocer más de 40 variedades de papas ancestrales, así como herramientas y prácticas tradicionales del campo. A esto se suma la visita a la Casa Histórica de Ventaquemada, declarada monumento nacional, donde se firmó el parte de victoria de la batalla, y la iglesia principal dedicada a San Antonio de Padua, referente del patrimonio local.

El turismo de naturaleza también tiene un lugar destacado. El Páramo de Rabanal, con alturas que superan los 3.500 metros, ofrece paisajes de frailejones, fuentes hídricas y senderos ideales para el ecoturismo.

Otros atractivos naturales incluyen:

La Piedra de la Guala, formación rocosa que evoca la figura de un ave

La Piedra del Amor, con vistas panorámicas del valle

El Pozo Azul, un paraje de aguas cristalinas rodeado de vegetación nativa.

Para los más aventureros, las Tres Cascadas, en la vereda El Boquerón, ofrecen un espectáculo natural, especialmente en temporada de lluvias.

A todo esto se suma una agenda cultural activa durante el año: fiestas patronales como las de San Antonio de Padua, el Reinado Municipal de la Papa, el Aguinaldo Ventaquemense y ferias agrícolas que reflejan el orgullo y la identidad campesina de sus habitantes.

¿Cómo llegar?

Ventaquemada está ubicado sobre la Troncal Central del Norte, a unos 29 kilómetros de Tunja, lo que lo convierte en un destino de fácil acceso desde el centro del país.

Desde Bogotá, el recorrido es directo: basta con tomar la Autopista Norte y seguir por la vía Bogotá–Tunja. El trayecto, de aproximadamente dos horas, atraviesa varios municipios del altiplano cundiboyacense como Tocancipá y Gachancipá ofreciendo paisajes característicos de la sabana y la montaña andina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧