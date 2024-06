El restaurante “El Chato” se ubicó en el puesto 25 entre los mejores del mundo

chef colombiano Foto: Mauricio Alvarado Lozada

The World’s 50 Best Restaurants, se celebra desde el 2002 y es uno de los listados más importantes de la gastronomía del mundo. Su objetivo es presentar un ranking de los mejores restaurantes, destacando principalmente a sus chefs y el trabajo desarrollado en el campo culinario. Este año, la ciudad anfitriona fue Las Vegas, escenario que celebró este cinco de junio la ceremonia de premiación de este galardón.

El listado es el resultado de los votos de 1.080 expertos internacionales del sector de la gastronomía, entre críticos, periodistas gastronómicos, chefs y hosteleros, que representan 27 regiones diferentes, cada una con 40 miembros, incluyendo un presidente. En esta versión 22°, se tuvieron en cuenta criterios de votación que fueron más allá del sabor y el estilo de cada restaurante, esta vez, el aporte que estos realizan a la sociedad, el servicio y lo que cuentan en cada plato fueron las características principales para escoger a los mejores.

El restaurante “El Chato”, liderado por el chef Álvaro Clavijo fue la cuota colombiana de los sonados premios, logrando ubicarse en el puesto 25 entre los mejores a nivel internacional, un reconocimiento a un trabajo de años que ha logrado consolidarse en la escena gastronómica como una vitrina que deja en evidencia el apoyo a los productores locales, con ingredientes colombianos, construyendo un menú que expone la despensa colombiana.

Clavijo creó “El Chato” en el 2017, una propuesta ubicada en la zona G de Bogotá y quizá su proyecto más importante hasta ahora. Ocho años después de su apertura ha logrado premios como los Latin America´s 50 Best Restaurants y The Best Chef Awards, entre otros.

El menú de degustación de su restaurante es rotativo, debido a la constante reinvención de platos que se adaptan para aprovechar al máximo la oferta de productos e ingredientes cercanos, sin dejar a un lado sus platos clásicos. De esta manera, Clavijo utiliza productos locales o de las regiones vecinas, y los complementa con ingredientes, preparaciones y técnicas que provienen de otras partes del mundo.

A propósito del reciente reconocimiento otorgado en The World’s 50 Best Restaurants 2024, El Espectador habló con Álvaro Clavijo y esto fue lo que nos contó:

Estoy muy orgulloso de haber sido seleccionado entre los 50 mejores restaurantes. Repetir este logro es un reconocimiento al arduo trabajo que hemos realizado a lo largo de los años. Es increíble ser el único restaurante en Colombia en alcanzar este nivel, especialmente en un año con tanta competencia y talento nuevo. La calidad y dedicación de los participantes han sido excepcionales, lo que hace que este reconocimiento sea aún más significativo. Personalmente, considero este logro como un hito importante en mi carrera y me llena de orgullo representar a nuestro país en una lista tan prestigiosa.

“El Chato” ha evolucionado muchísimo a lo largo de estos años. Desde nuestra apertura en la nueva locación, hemos experimentado un crecimiento muy relevante. Este desarrollo nos ha permitido llegar a un punto en el que representamos a Colombia y sus ingredientes de manera auténtica. Nuestra propuesta es crucial para el país porque muestra la riqueza de nuestra gastronomía y el proceso tan interesante que la define.

Creo que Colombia está experimentando una oleada de aperturas muy interesantes, con jóvenes chefs presentando propuestas innovadoras que están poniendo al país en el radar global. No creo que un número en particular sea tan considerable. El verdadero valor reside en el reconocimiento de ser el único restaurante colombiano en esta prestigiosa lista, esto es significativo porque antes no había un reconocimiento similar para la gastronomía colombiana, y hoy podemos sentirnos orgullosos de esta representación a nivel internacional.

