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Ella es la colombiana elegida como embajadora mundial del Kimchi coreano

Ana María Aristizábal fue seleccionada como una de los 33 embajadores del Instituto Mundial del Kimchi entre 145 postulantes de 16 países. Lo que comenzó con un viaje a Corea, siendo nieta de un veterano de guerra, la inspiró a traer a Colombia la receta ancestral que dio origen a Chigüiras Kimchi.

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Tatiana Gómez Fuentes
Tatiana Gómez Fuentes
20 de marzo de 2026 - 05:00 p. m.
El kimchi es un plato tradicional coreano elaborado a partir de vegetales fermentados.
El kimchi es un plato tradicional coreano elaborado a partir de vegetales fermentados.
Foto: Antoni Shkraba Studio / Pexels

El picante es uno de esos sabores que descartaría por completo si me pusieran a elegir. No porque particularmente arruine la comida, sino porque mi paladar prefiere los sabores reconfortantes. Pero, ¿quién dice que el picante no puede ser, precisamente, reconfortante?

Seguramente, si estuviera compartiendo la mesa con un coreano, daría una explicación digna de aplausos en torno a una de sus recetas más ancestrales, exponiendo las bondades de este plato. Confieso que, antes de escribir este artículo, no le había dado la oportunidad al kimchi....

Tatiana Gómez Fuentes

Por Tatiana Gómez Fuentes

Comunicadora Social - periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga, con maestría en gestión y dirección comercial con énfasis en comunicación, publicidad y ecommerce de la Universidad Complutense de Madrid.@tagy_petustgomez@elespectador.com

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Michael Myers(apgw0)Hace 51 minutos
Tomo nota .. alguna vez lo probé y me gustó mucho.
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