Ella es la colombiana elegida como embajadora mundial del Kimchi coreano

El kimchi es un plato tradicional coreano elaborado a partir de vegetales fermentados. Foto: Antoni Shkraba Studio / Pexels

El picante es uno de esos sabores que descartaría por completo si me pusieran a elegir. No porque particularmente arruine la comida, sino porque mi paladar prefiere los sabores reconfortantes. Pero, ¿quién dice que el picante no puede ser, precisamente, reconfortante?

Seguramente, si estuviera compartiendo la mesa con un coreano, daría una explicación digna de aplausos en torno a una de sus recetas más ancestrales, exponiendo las bondades de este plato. Confieso que, antes de escribir este artículo, no le había dado la oportunidad al kimchi....