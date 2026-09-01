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Empanaditas de pipián caucanas con ají de maní

Una receta representativa de la cocina tradicional colombiana para aplaudir en la mesa.

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Diana Acevedo, chef/ @chefdianaacevedo y Miriam Armenta Valencia, cocinera tradicional
01 de septiembre de 2026 - 05:00 p. m.
Empanada de pipián, receta típica del Cauca
Empanada de pipián, receta típica del Cauca
Foto: Internet - Internet
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Gastronomía: Colombiana .

Un sabor representativo de la cocina tradicional colombiana

  • Tiempo de preparación: 45 minutos.
  • Tiempo de cocción: 30 minutos.
  • Porciones: 20.

Ingredientes

  • 3 cucharadas de manteca de cerdo
  • 1 tallo de cebolla de rama
  • 1 cebolla cabezona picada
  • 3 dientes de ajo
  • ½ cdta de comino
  • Sal al gusto
  • 1 cucharada de achiote (color)
  • 500 gramos de papa colorada pelada y en trozos
  • ½ taza de maní tostado
  • Agua

Ingredientes para la masa

Maíz añejado 8 días en agua, lavado y molido

Agua para cocinar la masa

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Preparación

Prepara el hogao: sofríe en manteca la cebolla de rama, la cebolla cabezona, el ajo y el comino.

Agrega sal y achiote, y añade la papa colorada. Cocina hasta que se deshaga y forme el pipián.

Licúa el maní tostado con un poco de agua y agrégalo cuando la papa esté hecha puré. Deja reposar para que tome consistencia.

Para la masa, añeja el maíz 8 días en agua, lávalo muy bien, muélelo y cocínalo hasta que tome punto.

Extiende la masa, rellena con el pipián y ciérralas dejando el borde repulgado (“con bolero”).

Fríe hasta dorar y sirve con ají de maní.

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Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Diana Acevedo, chef/ @chefdianaacevedo y Miriam Armenta Valencia, cocinera tradicional

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