Empanaditas de pipián caucanas con ají de maní

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Gastronomía: Colombiana .
Un sabor representativo de la cocina tradicional colombiana
- Tiempo de preparación: 45 minutos.
- Tiempo de cocción: 30 minutos.
- Porciones: 20.
Ingredientes
- 3 cucharadas de manteca de cerdo
- 1 tallo de cebolla de rama
- 1 cebolla cabezona picada
- 3 dientes de ajo
- ½ cdta de comino
- Sal al gusto
- 1 cucharada de achiote (color)
- 500 gramos de papa colorada pelada y en trozos
- ½ taza de maní tostado
- Agua
Ingredientes para la masa
Maíz añejado 8 días en agua, lavado y molido
Agua para cocinar la masa
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Preparación
Prepara el hogao: sofríe en manteca la cebolla de rama, la cebolla cabezona, el ajo y el comino.
Agrega sal y achiote, y añade la papa colorada. Cocina hasta que se deshaga y forme el pipián.
Licúa el maní tostado con un poco de agua y agrégalo cuando la papa esté hecha puré. Deja reposar para que tome consistencia.
Para la masa, añeja el maíz 8 días en agua, lávalo muy bien, muélelo y cocínalo hasta que tome punto.
Extiende la masa, rellena con el pipián y ciérralas dejando el borde repulgado (“con bolero”).
Fríe hasta dorar y sirve con ají de maní.
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Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧