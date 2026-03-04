En 10 minutos prepara este arroz de mariscos

Sirve este arroz con camarón y mariscos con patacones. Foto: Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un poco dela historia del coco

El coco proviene originalmente de la India y del sudeste asiático. Gracias a que una vez cayó de la palma flotó y llegó a las costas de todo el Océano Pacífico.

La leche de coco es el líquido que queda luego de procesar la pulpa del coco con agua. Durante siglos este ha sido uno de los principales ingredientes en las preparaciones del sudeste asiático, el caribe y el norte de América del sur. En la India la leche de coco ha sido un ingrediente tradicional durante siglos.

Gastronomía: Colombiana . El pimentón resaltará sabores en esta receta Tiempo de preparación: 5 minutos.

5 minutos. Tiempo de cocción: 5 minutos.

5 minutos. Porciones: 3 . Ingredientes 1 taza de arroz cocido

200 gramos de camarones pelados y desvenados

1/2 zanahoria picada

200 gramos de pulpo cocido

200 gramos de anillos de calamar

Un chorrito de leche de coco

Sal y pimienta al gusto

1/2 cucharada de curry y comino

1 cucharada de pasta de tomate

1 cebolla roja picada

1 pimentón rojo picado

Ver receta en video aquí

Preparación

Calienta la sartén con aceite y saltea los anillos de calamar y los camarones.

Añade ajo y pulpo cocido. Luego, incorpora zanahoria, cebolla blanca y roja, y pimentón.

Sazona con sal, pimienta, comino y paprika.

Agrega la leche de coco y mezcla bien.

Incorpora el arroz cocido y cocina hasta que todo esté caliente.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧