En 10 minutos prepara este arroz de mariscos

Puedes acompañar esta delicia gastronómica con colitas de langosta.

Edd Cabarcas, chef / @eddcabarcas
04 de marzo de 2026 - 05:00 p. m.
Sirve este arroz con camarón y mariscos con patacones.
Foto: Getty Images
Un poco dela historia del coco

El coco proviene originalmente de la India y del sudeste asiático. Gracias a que una vez cayó de la palma flotó y llegó a las costas de todo el Océano Pacífico.

La leche de coco es el líquido que queda luego de procesar la pulpa del coco con agua. Durante siglos este ha sido uno de los principales ingredientes en las preparaciones del sudeste asiático, el caribe y el norte de América del sur. En la India la leche de coco ha sido un ingrediente tradicional durante siglos.

Gastronomía: Colombiana.

El pimentón resaltará sabores en esta receta

  • Tiempo de preparación: 5 minutos.
  • Tiempo de cocción: 5 minutos.
  • Porciones: 3.

Ingredientes

  • 1 taza de arroz cocido
  • 200 gramos de camarones pelados y desvenados
  • 1/2 zanahoria picada
  • 200 gramos de pulpo cocido
  • 200 gramos de anillos de calamar
  • Un chorrito de leche de coco
  • Sal y pimienta al gusto
  • 1/2 cucharada de curry y comino
  • 1 cucharada de pasta de tomate
  • 1 cebolla roja picada
  • 1 pimentón rojo picado

Ver receta en video aquí

Preparación

Calienta la sartén con aceite y saltea los anillos de calamar y los camarones.

Añade ajo y pulpo cocido. Luego, incorpora zanahoria, cebolla blanca y roja, y pimentón.

Sazona con sal, pimienta, comino y paprika.

Agrega la leche de coco y mezcla bien.

Incorpora el arroz cocido y cocina hasta que todo esté caliente.

Por Edd Cabarcas, chef / @eddcabarcas

