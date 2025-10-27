Logo El Espectador
En 10 minutos: receta para hacer adobo amarillo multiusos

Usa para marinar carnes, pescados, aves o vegetales.

Rosa Margarita Campo /IG @de.rochy
27 de octubre de 2025 - 03:00 p. m.
Deja este adobo concentrarse varias horas antes de usarlo, para realzar sabores en tus proteínas.
Foto: Getty Images - nerudol
Un poco de la historia del adobo

Esta técnica culinaria es una de las más utilizadas en la gastronomía. Se trata de sumergir el pollo en líquidos que pueden contener aceite, limón e incluso vinagre. Algunos comensales prefieren las bebidas alcohólicas para resaltar los sabores, mientras que otros recurren a especias para darle un toque exquisito a las diferentes carnes.

Gastronomía: Latinoamericana.

Usa pimentón amarillo para resaltar sabores

  • Tiempo de preparación: 5 minutos.
  • Tiempo de cocción: 5 minutos.
  • Porciones: 2.

Ingredientes

  • 1 pimentón amarillo
  • 1 cebolla larga
  • 1/2 cebolla cabezona
  • 2 dientes de ajo
  • Jugo de 2 naranjas
  • 1 cucharadita de cúrcuma
  • 1 cucharadita de mostaza
  • Sal y pimienta al gusto
  • 2 cucharadas de aceite de oliva

Preparación

Pon todos los ingredientes en la licuadora.

Procesa hasta obtener una mezcla homogénea.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

