En 10 minutos: receta para hacer adobo amarillo multiusos

Un poco de la historia del adobo
Esta técnica culinaria es una de las más utilizadas en la gastronomía. Se trata de sumergir el pollo en líquidos que pueden contener aceite, limón e incluso vinagre. Algunos comensales prefieren las bebidas alcohólicas para resaltar los sabores, mientras que otros recurren a especias para darle un toque exquisito a las diferentes carnes.
Gastronomía: Latinoamericana.
Usa pimentón amarillo para resaltar sabores
- Tiempo de preparación: 5 minutos.
- Tiempo de cocción: 5 minutos.
- Porciones: 2.
Ingredientes
- 1 pimentón amarillo
- 1 cebolla larga
- 1/2 cebolla cabezona
- 2 dientes de ajo
- Jugo de 2 naranjas
- 1 cucharadita de cúrcuma
- 1 cucharadita de mostaza
- Sal y pimienta al gusto
- 2 cucharadas de aceite de oliva
Preparación
Pon todos los ingredientes en la licuadora.
Procesa hasta obtener una mezcla homogénea.
