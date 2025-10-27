En 10 minutos: receta para hacer adobo amarillo multiusos

Deja este adobo concentrarse varias horas antes de usarlo, para realzar sabores en tus proteínas. Foto: Getty Images - nerudol

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un poco de la historia del adobo

Esta técnica culinaria es una de las más utilizadas en la gastronomía. Se trata de sumergir el pollo en líquidos que pueden contener aceite, limón e incluso vinagre. Algunos comensales prefieren las bebidas alcohólicas para resaltar los sabores, mientras que otros recurren a especias para darle un toque exquisito a las diferentes carnes.

Gastronomía: Latinoamericana . Usa pimentón amarillo para resaltar sabores Tiempo de preparación: 5 minutos.

5 minutos. Tiempo de cocción: 5 minutos.

5 minutos. Porciones: 2 . Ingredientes 1 pimentón amarillo

1 cebolla larga

1/2 cebolla cabezona

2 dientes de ajo

Jugo de 2 naranjas

1 cucharadita de cúrcuma

1 cucharadita de mostaza

Sal y pimienta al gusto

2 cucharadas de aceite de oliva

Preparación

Pon todos los ingredientes en la licuadora.

Procesa hasta obtener una mezcla homogénea.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧