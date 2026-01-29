En 15 minutos prepara este sánduche caprese gourmet para el desayuno o el almuerzo

Escucha este artículo
Un poco de historia de los tomates
Los tomates tuvieron su origen en América del sur, en el área de los Andes, cerca de Perú, Ecuador y Bolivia; donde se descubrieron y consumieron por primera vez como alimento y fines terapéuticos. El tomate fue llevado desde las laderas de los Andes hacia América Central y México, de la misma manera que el maíz, por una migración prehistórica de comunidades indígenas.
Los italianos cultivaron tomates por primera vez alrededor de 1550 y aparentemente fueron los primeros europeos en comerlo. Unos 25 años más tarde se cultivó en jardines ingleses, españoles y de Europa central. Los franceses le dieron el nombre “pomme d’amour”, donde nació el antiguo término inglés y americano “love apple”.
Gastronomía: Americana .
No olvides la rúgula en esta receta
- Tiempo de preparación: 9 minutos.
- Tiempo de cocción: 7 minutos.
- Porciones: 1.
Ingredientes
- Pan baguete
- Salsa pesto
- Burrata
- Rúgula
- Reducción de balsámico
- Tomate Cherry asado
Preparación
Pincela ligeramente el pan con aceite de oliva por ambos lados.
Tuesta en sartén o plancha durante 3-4 minutos, hasta que esté dorado y crujiente.
Asa los tomates cherry en la misma sartén unos 2-3 minutos, hasta que estén ligeramente caramelizados.
Unta salsa pesto sobre el pan tostado.
Añade la rúgula, la burrata y los tomates cherry asados. Agrega un toque de reducción de balsámico.
Cubre con la otra mitad del pan y presiona ligeramente. Sirve de inmediato, ¡y disfruta de esta delicia!
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧