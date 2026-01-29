En 15 minutos prepara este sánduche caprese gourmet para el desayuno o el almuerzo

La magia de sabor de este sánduche caprese gourmet está en el pan tostado. ¡A preparar! Foto: Getty Images/iStockphoto - Katerinina

Un poco de historia de los tomates

Los tomates tuvieron su origen en América del sur, en el área de los Andes, cerca de Perú, Ecuador y Bolivia; donde se descubrieron y consumieron por primera vez como alimento y fines terapéuticos. El tomate fue llevado desde las laderas de los Andes hacia América Central y México, de la misma manera que el maíz, por una migración prehistórica de comunidades indígenas.

Los italianos cultivaron tomates por primera vez alrededor de 1550 y aparentemente fueron los primeros europeos en comerlo. Unos 25 años más tarde se cultivó en jardines ingleses, españoles y de Europa central. Los franceses le dieron el nombre “pomme d’amour”, donde nació el antiguo término inglés y americano “love apple”.

Gastronomía: Americana . No olvides la rúgula en esta receta Tiempo de preparación: 9 minutos.

9 minutos. Tiempo de cocción: 7 minutos.

7 minutos. Porciones: 1 . Ingredientes Pan baguete

Salsa pesto

Burrata

Rúgula

Reducción de balsámico

Tomate Cherry asado

Preparación

Pincela ligeramente el pan con aceite de oliva por ambos lados.

Tuesta en sartén o plancha durante 3-4 minutos, hasta que esté dorado y crujiente.

Asa los tomates cherry en la misma sartén unos 2-3 minutos, hasta que estén ligeramente caramelizados.

Unta salsa pesto sobre el pan tostado.

Añade la rúgula, la burrata y los tomates cherry asados. Agrega un toque de reducción de balsámico.

Cubre con la otra mitad del pan y presiona ligeramente. Sirve de inmediato, ¡y disfruta de esta delicia!

