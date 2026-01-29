En 15 minutos prepara este sánduche caprese gourmet para el desayuno o el almuerzo

Logo El Espectador
Camila Gómez D’Ettorre, chef / @chefcamilagomez
29 de enero de 2026 - 03:00 p. m.
Un poco de historia de los tomates

Los tomates tuvieron su origen en América del sur, en el área de los Andes, cerca de Perú, Ecuador y Bolivia; donde se descubrieron y consumieron por primera vez como alimento y fines terapéuticos. El tomate fue llevado desde las laderas de los Andes hacia América Central y México, de la misma manera que el maíz, por una migración prehistórica de comunidades indígenas.

Los italianos cultivaron tomates por primera vez alrededor de 1550 y aparentemente fueron los primeros europeos en comerlo. Unos 25 años más tarde se cultivó en jardines ingleses, españoles y de Europa central. Los franceses le dieron el nombre “pomme d’amour”, donde nació el antiguo término inglés y americano “love apple”.

No olvides la rúgula en esta receta

  • Tiempo de preparación: 9 minutos.
  • Tiempo de cocción: 7 minutos.
  • Porciones: 1.

Ingredientes

  • Pan baguete
  • Salsa pesto
  • Burrata
  • Rúgula
  • Reducción de balsámico
  • Tomate Cherry asado

Preparación

Pincela ligeramente el pan con aceite de oliva por ambos lados.

Tuesta en sartén o plancha durante 3-4 minutos, hasta que esté dorado y crujiente.

Asa los tomates cherry en la misma sartén unos 2-3 minutos, hasta que estén ligeramente caramelizados.

Unta salsa pesto sobre el pan tostado.

Añade la rúgula, la burrata y los tomates cherry asados. Agrega un toque de reducción de balsámico.

Cubre con la otra mitad del pan y presiona ligeramente. Sirve de inmediato, ¡y disfruta de esta delicia!

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Camila Gómez D’Ettorre, chef / @chefcamilagomez

