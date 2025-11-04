En 20 minutos lleva a la mesa este onigiri de atún

Estos onigiris de atún despertarán todos los sentidos de un solo bocado. Foto: Silvia Márquez

Un poco de la historia del atún

El atún tiene su origen en la Era primaria. Sería Nicolas Appert, quien descubriera a finales del siglo XVIII que si un alimento se calentaba en algún recipiente hermético, podría conservarse durante mucho tiempo, convirtiendo a este protagonista de la mesa en uno de los ingredientes más fáciles de llevar a diferentes recetas de la gastronomía. El atún puede incluirse en ensaladas, tortas y es una excelente fusión con verduras calientes o frías.

Gastronomía: Japonesa . Sirve con salsa de soja Tiempo de preparación: 10 minutos.

10 minutos. Tiempo de cocción: 10 minutos.

10 minutos. Porciones: 2 . Ingredientes 160 gramos de atún en agua

1 taza de arroz para sushi preparado

1/8 de taza de vinagre de arroz

1 cucharada de endulzante

2 cucharadas de queso crema

1 cucharada de mayosriracha

1 cucharada de salsa soya

Aguacate en cubos

Ajonjolí

Preparación

Preparar el arroz según instrucciones de empaque. Cuando esté frío se agrega la mezcla de vinagre de arroz más una cucharada de azúcar. Debe quedar con una consistencia pegajosa.

En un bowl añadimos atún, salsa mayosriracha y queso crema. Mezcla bien.

En un molde agrega una base de arroz, la mezcla de atún y finaliza con arroz.

Desmolda y añade semillas de sésamo con un poco de salsa soya.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧