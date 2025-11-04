Logo El Espectador
En 20 minutos lleva a la mesa este onigiri de atún

Para esta preparación usa vinagre de arroz, endulzante y queso crema.

Silvia Márquez / @elsabordelossentidos
04 de noviembre de 2025 - 05:00 p. m.
Un poco de la historia del atún

El atún tiene su origen en la Era primaria. Sería Nicolas Appert, quien descubriera a finales del siglo XVIII que si un alimento se calentaba en algún recipiente hermético, podría conservarse durante mucho tiempo, convirtiendo a este protagonista de la mesa en uno de los ingredientes más fáciles de llevar a diferentes recetas de la gastronomía. El atún puede incluirse en ensaladas, tortas y es una excelente fusión con verduras calientes o frías.

Gastronomía: Japonesa.

Sirve con salsa de soja

  • Tiempo de preparación: 10 minutos.
  • Tiempo de cocción: 10 minutos.
  • Porciones: 2.

Ingredientes

  • 160 gramos de atún en agua
  • 1 taza de arroz para sushi preparado
  • 1/8 de taza de vinagre de arroz
  • 1 cucharada de endulzante
  • 2 cucharadas de queso crema
  • 1 cucharada de mayosriracha
  • 1 cucharada de salsa soya
  • Aguacate en cubos
  • Ajonjolí

Preparación

Preparar el arroz según instrucciones de empaque. Cuando esté frío se agrega la mezcla de vinagre de arroz más una cucharada de azúcar. Debe quedar con una consistencia pegajosa.

En un bowl añadimos atún, salsa mayosriracha y queso crema. Mezcla bien.

En un molde agrega una base de arroz, la mezcla de atún y finaliza con arroz.

Desmolda y añade semillas de sésamo con un poco de salsa soya.

