En 20 minutos prepara esta cazuela de fríjoles

Cazuela de fríjoles acompañada de maduro en cubitos, chicharrón y un toque de hogao. Foto: Silvia Márquez

Un poco de la historia de este plato

El origen de los fríjoles se dio hace aproximadamente 8,000 años en América Latina en Mesoamérica y Los Andes. Era uno de los alimentos básicos de la cultura indígena. También fue objeto de tributo en rituales relacionados con la fertilidad.

Actualmente los países con mayor producción de esta leguminosa son Myanmar, India y Brasil. En nuestro país las principales zonas de producción están en Huila, Santander y Antioquia. Existen dos tipos de fríjoles de los cuales se derivan varias especies: el arbustivo (de crecimiento bajo) y el voluble de crecimiento enramado. En Colombia se consume más el voluble ya que es más grande y tiene mejor cocción.

Gastronomía: Latinoamericana . Usa cilantro en esta preparación Tiempo de preparación: 10 minutos.

10 minutos. Tiempo de cocción: 10 minutos.

10 minutos. Porciones: 4 . Ingredientes 1 taza de fríjol rojo

100 gramos de chicharrón carnudo

1 taza de hogao colombiano

1 taza de salsa marinera

1 plátano maduro pequeño en cubos fritos

1 zanahoria

1 rama cilantro

1 cebolla larga

Sal y pimienta al gusto

Preparación

Picamos la cebolla, el tomate, la zanahoria y el cilantro. Reservamos la parte blanca y verde de la cebolla larga.

En una olla inteligente, colocamos los fríjoles, la zanahoria y la cebolla larga. Programamos la olla en modo “granos” y cocinamos durante 45 minutos.

Retiramos la rama de cilantro. En una licuadora, colocamos 2 cucharadas de frijoles con la zanahoria y añadimos la salsa marinera o de tomate. Procesamos hasta obtener una mezcla homogénea.

Agregamos esta mezcla a los fríjoles de la olla, incorporamos cilantro al gusto y cocinamos durante 10 minutos más para que la preparación se espese ligeramente.

Ajustamos la sal al gusto, apagamos el fuego y añadimos un poco más de cilantro fresco al final.

Servimos los frijoles en cazuelas, acompañados de maduro en cubitos, chicharrón y un poco de hogao.

Y ahora, ¡a disfrutar!

