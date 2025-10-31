En 25 minutos lleva a la mesa este “dip” de tocineta y queso

Añade chiles a esta receta de dip de queso con tocineta para saborear. Foto: Getty Images - bhofack2

Un poco de la historia del dip

No es muy claro el origen de este plato, ya que ha tenido diferentes adaptaciones según el país. Básicamente, un dip es una mezcla de diferentes ingredientes que dejan como resultado un líquido espeso, mucho más que el de una salsa tradicional. Funciona como acompañante de diferentes “snaks” como:nachos, pan, galletas e incluso verduras.

Diferentes chefs le han apostado por elaboraciones más complejas y con ingredientes más sofisticados para llevar esta combinación a otro nivel. Hay quienes se atreven a conjugarlo con proteínas animales como el salmón o el pescado para maximizar los sabores. No tiene una técnica de cocción específica, por lo que se puede consumir como prefiera el comensal.

Gastronomía: Latinoamericana . Sirve con zanahoria, nachos o tostadas Tiempo de preparación: 10 minutos.

10 minutos. Tiempo de cocción: 15 minutos.

15 minutos. Porciones: 2 . Ingredientes 6 tiras de tocineta

1/2 cebolla picada

1/2 pimentón picado

1 cucharada de reducción de balsámico

Preparación

Dora las tocinetas hasta que estén crujientes y resérvalas.

En la misma sartén, sofríe la cebolla y el pimentón.

Añade la reducción de balsámico y deja caramelizar ligeramente.

Incorpora el queso crema y mezcla hasta obtener una textura uniforme.

Sirve caliente con la tocineta encima.

