En 30 minutos lleva a la mesa estos huevos napolitanos gratinados

Un poco de la historia de los huevos
Aunque las aves han estado poniendo huevos para el hombre desde el año 1400 antes de Cristo, la llegada de las gallinas a América se dio en el segundo viaje de Cristóbal Colon a América, en 1493. El huevo de la gallina recibe el nombre científico Gallus Gallus y es uno de los alimentos más consumidos por los seres humanos en el mundo. Entre las preparaciones más conocidas están los huevos revueltos, fritos, fritos, napolitanos y poché, entre otros.
Gastronomía: Italiana.
Sirve con unas tostadas bien crocantes
- Tiempo de preparación: 10 minutos.
- Tiempo de cocción: 20 minutos.
- Porciones: 2.
Ingredientes
- 3 tomates maduros picados
- 2 cucharadas de aceite
- 2-3 huevos
- Queso mozzarella al gusto
- Sal y pimienta al gusto
Preparación
Sofreír los tomates en aceite hasta formar una salsa espesa.
Sazonar con sal y pimienta.
Agregar los huevos sobre la salsa caliente.
Añadir queso mozzarella encima de cada huevo.
Tapar y cocinar a fuego bajo hasta que el queso se gratine. Servir caliente.
