En 30 minutos lleva a la mesa estos huevos napolitanos gratinados

Los tomates son el ingrediente infaltable en esta preparación.

Edd Cabarcas, chef /@eddcabarcas
17 de septiembre de 2025 - 05:00 p. m.
Estos huevos napolitanos puedes servirlos a cualquier hora del día. Recuerda añadir tu especia favorita.
Estos huevos napolitanos puedes servirlos a cualquier hora del día. Recuerda añadir tu especia favorita.
Foto: Getty Images - Mariha-kitchen
Un poco de la historia de los huevos

Aunque las aves han estado poniendo huevos para el hombre desde el año 1400 antes de Cristo, la llegada de las gallinas a América se dio en el segundo viaje de Cristóbal Colon a América, en 1493. El huevo de la gallina recibe el nombre científico Gallus Gallus y es uno de los alimentos más consumidos por los seres humanos en el mundo. Entre las preparaciones más conocidas están los huevos revueltos, fritos, fritos, napolitanos y poché, entre otros.

Gastronomía: Italiana.

Sirve con unas tostadas bien crocantes

  • Tiempo de preparación: 10 minutos.
  • Tiempo de cocción: 20 minutos.
  • Porciones: 2.

Ingredientes

  • 3 tomates maduros picados
  • 2 cucharadas de aceite
  • 2-3 huevos
  • Queso mozzarella al gusto
  • Sal y pimienta al gusto

Preparación

Sofreír los tomates en aceite hasta formar una salsa espesa.

Sazonar con sal y pimienta.

Agregar los huevos sobre la salsa caliente.

Añadir queso mozzarella encima de cada huevo.

Tapar y cocinar a fuego bajo hasta que el queso se gratine. Servir caliente.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Edd Cabarcas, chef /@eddcabarcas

