En 40 minutos prepara este pollo en salsa de zanahoria

Un poco de historia de la zanahoria
La zanahoria surgió en Irán y se domesticó por primera vez en Asia en el siglo X. Sus colores originales eran amarillo o púrpura natural y se convirtió gradualmente en un alimento popular en las regiones asiáticas.
La zanahoria color naranja que hoy en día es tan reconocida, solo se originó hasta el siglo XVII. Fue producida por los holandeses siguiendo un proceso de selección cultural. Ahora, aunque la zanahoria naranja sigue siendo la más popular, sus colores originales están volviendo a aparecer en algunas partes del mundo, trayendo de vuelta a las mesas las amarillas o moradas de la antigüedad.
Gastronomía: Colombiana.
Usa caldo de pollo para aportar sabor
- Tiempo de preparación: 20 minutos.
- Tiempo de cocción: 20 minutos.
- Porciones: 4.
Ingredientes
- 4 filetes de pechuga (puedes reemplazar por muslos o contramuslos )
- 3 zanahorias medianas
- ½ cebolla
- 1 diente de ajo
- 1 1/2 taza de caldo de pollo o agua
- Aceite de oliva
- Sal y pimienta al gusto
Preparación
Salpimienta el pollo y dóralo en una olla con un chorrito de aceite hasta que esté bien sellado ( El interior no se debe cocinar completamente) Retira y reserva.
En la misma olla sofríe la cebolla y el ajo hasta que estén suaves. Agrega la zanahoria picada.
Incorpora 1/2 taza de caldo y deja que la zanahoria se ablande.
Retira la zanahoria, cebolla y ajo y licúa con la taza de caldo restante, hasta tener una textura suave sin grumos.
Lleva la salsa a la olla, devuelve el pollo y cocina tapado a fuego medio durante 10 minutos a fuego bajo, si eliges muslos o contramuslos déjalos de 15 a 20 min.
Cuando la salsa se reduzca y el pollo esté completamente cocido, retira y sirve.
