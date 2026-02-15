En 60 minutos prepara estas empanadas desde cero

Las empanadas son una propuesta versátil para fusionar con tus sabores favoritos. Foto: María Dulcey

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un poco de la historia de las empanadas

La popularidad de las empanadas se dio por primera vez en España, cuando las invasiones árabes estaban en su máximo esplendor. La historia cuenta que los españoles decidieron incluirlas dentro de sus gustos gastronómicos, gracias a su rápida y fácil preparación, luego de saber que los árabes las preparaban con: cordero, bulgur, y especias, dándoles el nombre de “esfigha” y “fatay”.

Dependiendo del país, la preparación de la empanada varía mucho. En Colombia, por ejemplo, existen las empanadas de huevo, de pipián, las antioqueñas, las de cambray, y las tradicionales y deliciosas de carne, pollo y queso. Todas ellas ideales para acompañarlas con un buen ají. ¡Qué antojo!

Gastronomía: Española . En esta propuesta puedas usar ingredientes como jamón o piña para variar el sabor Tiempo de preparación: 29 minutos.

29 minutos. Tiempo de cocción: 30 minutos.

30 minutos. Porciones: 8 . Ingredientes 3 tazas de harina de trigo

1 cucharadita de sal

2 cucharadas de aceite o mantequilla derretida

1 taza de agua tibia (aprox.)

Para el relleno

1 pechuga de pollo cocida y desmechada

Queso y jamón

Arroz, carne y huevo

Preparación

Mezcla la harina con la sal y agrega el aceite o mantequilla.

Incorpora el agua tibia poco a poco hasta formar una masa.

Amasa 8–10 minutos hasta que esté lisa y elástica.

Cubre y deja reposar 20 minutos (este reposo relaja el gluten y evita que la masa se encoja)

Pasado este tiempo estira la masa delgada.

Corta discos y añade el relleno en el centro, no tan cerca a los bordes para que cerrar sea fácil.

Humedece bordes con agua, cierra y sella con tenedor.

Para la cocción tienes dos opciones, fritura profunda o air fryer por 20 minutos a 180 °C. Si eliges esta última, barniza con huevo. Sirve y ahora si a disfrutar.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧