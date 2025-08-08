En Bogotá hay una heladería con sabor a selva colombiana

Camu camu (Myrciaria dubia, fruta originaria de la Amazonía, especialmente de Colombia, Brasil y Perú.
Foto: Selva Nevada
Esta historia que voy a contar inicia saboreando un helado de limonaria. Sí, de esa planta de tallos largos y aroma cítrico que no solo perfuma los jardines tropicales, sino que también refresca los sentidos. Su sabor recuerda al limón, pero con un matiz más suave, casi floral. En algunas regiones la conocen como hierba limón o citronela, y además de ser usada en la cocina y en infusiones, también se le atribuyen propiedades digestivas, relajantes y hasta repelentes de insectos.
Pero en estas letras la limonaria no cura ni ahuyenta, sino que...
Por Tatiana Gómez Fuentes
Comunicadora Social - periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga, con maestría en gestión y dirección comercial con énfasis en comunicación, publicidad y ecommerce de la Universidad Complutense de Madrid.@tagy_petustgomez@elespectador.com
