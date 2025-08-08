No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
En Bogotá hay una heladería con sabor a selva colombiana

Selva Nevada es una apuesta por conservar la Amazonía a través del sabor. Detrás de sus recetas hay un modelo de desarrollo sostenible que involucra a comunidades rurales, protege el bosque y resignifica el concepto de país amazónico. Todo esto mientras desafía la lógica industrial del mercado.

Tatiana Gómez Fuentes
08 de agosto de 2025 - 05:00 p. m.
Camu camu (Myrciaria dubia, fruta originaria de la Amazonía, especialmente de Colombia, Brasil y Perú.
Foto: Selva Nevada

Esta historia que voy a contar inicia saboreando un helado de limonaria. Sí, de esa planta de tallos largos y aroma cítrico que no solo perfuma los jardines tropicales, sino que también refresca los sentidos. Su sabor recuerda al limón, pero con un matiz más suave, casi floral. En algunas regiones la conocen como hierba limón o citronela, y además de ser usada en la cocina y en infusiones, también se le atribuyen propiedades digestivas, relajantes y hasta repelentes de insectos.

Pero en estas letras la limonaria no cura ni ahuyenta, sino que...

Comunicadora Social - periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga, con maestría en gestión y dirección comercial con énfasis en comunicación, publicidad y ecommerce de la Universidad Complutense de Madrid.@tagy_petustgomez@elespectador.com

