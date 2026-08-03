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En imágenes: cinco flores comestibles que puede usar para complementar sus recetas

Las flores suelen robarse todas las miradas por sus colores, aromas y belleza, pero pocas personas saben que varias de ellas también pueden llegar al plato. Más allá de decorar jardines o acompañar arreglos florales, estas especies también pueden aportar sabor, textura y un toque de color a preparaciones dulces y saladas. Si quiere darle un giro diferente a sus recetas, le presentamos cinco flores comestibles que puede incorporar a sus preparaciones.

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Redacción Gastronomía y recetas
03 de agosto de 2026 - 11:00 p. m.
La capuchina (Tropaeolum majus) es una planta trepadora o rastrera originaria de los Andes, reconocida por sus llamativas flores de colores amarillos, naranjas y rojos, así como por sus hojas redondas de un intenso color verde. Se destaca porque tiene un sabor ligeramente picante, similar al del rábano, por lo que suelen utilizarse para dar un toque fresco y colorido a ensaladas, sándwiches, quesos, sopas y otros platos.
Foto: Pixabay

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