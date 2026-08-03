En imágenes: cinco flores comestibles que puede usar para complementar sus recetas

La capuchina (Tropaeolum majus) es una planta trepadora o rastrera originaria de los Andes, reconocida por sus llamativas flores de colores amarillos, naranjas y rojos, así como por sus hojas redondas de un intenso color verde. Se destaca porque tiene un sabor ligeramente picante, similar al del rábano, por lo que suelen utilizarse para dar un toque fresco y colorido a ensaladas, sándwiches, quesos, sopas y otros platos.

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