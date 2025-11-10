En sartén: así se hace una pizza de plátano verde

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Un poco de la historia de la pizza
La primera vez que se preparó oficialmente la pizza fue en Nápoles, Italia, en los años 1.600. Esta preparación era consumida por los napolitanos que pasaban mucho tiempo en la calle. Solían comprar pedazos de pizza y comerla mientras caminaban y conversaban.
El primer restaurante de pizza se llamaba Antica Pizzeria Port’Alba, abierto en el año 1,738 en Nápoles. Hoy en día esta preparación hace parte de la conocida ‘comida casual’ y se puede hacer con un sinfín de ingredientes: dulces o salados. Hoy, traemos esta propuesta a la mesa elaborada con plátano verde. Atrévete a prepararla.
Gastronomía: Colombiana.
Añade carne desmechada para variar sabores
- Tiempo de preparación: 15 minutos.
- Tiempo de cocción: 10 minutos.
- Porciones: 2.
Ingredientes
- 2 plátanos verdes rallados
- 1 huevo
- Sal, orégano y ajo en polvo al gusto
- 1 cucharadita de aceite de oliva
- 7 tajadas de queso
- 2 cucharadas de pasta de tomate sin azúcar añadido
- Pollo desmechado.
Preparación
Pela y ralla los plátanos verdes.
Mezcla el plátano rallado con el huevo, sal, orégano y ajonjolí.
Calienta una sartén con un poco de aceite de oliva y esparce la mezcla formando un disco uniforme.
Tapa la sartén y cocina a fuego bajo hasta que los bordes estén doraditos.
Voltea cuidadosamente para cocinar el otro lado.
Unta pasta de tomate sobre la base cocida.
Añade tajadas de queso, el pollo desmechado, un poco más de queso y un toque adicional de salsa si deseas.
Tapa nuevamente y cocina unos minutos más hasta que el queso se derrita y todos los ingredientes estén bien calientes.
Sirve caliente y disfruta de esta pizza crujiente y saludable.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧