En tan solo 20 minutos y con cinco ingredientes prepara esta ensalada de burrata

Disfruta este sabor con galletas o tostadas. ¡Deliciosa!

Silvia Márquez / @elsabordelossentidos
03 de febrero de 2026 - 05:00 p. m.
Esta ensalada de burrata es una opción llena de sabor para conquistar a todos en la mesa.
Foto: Silvia Márquez
Un poco de la historia del jamón serrano

El jamón serrano es un embutido curado que destaca por su sabor intenso y su textura delicada. Se obtiene de la pata trasera del cerdo y su secado puede durar varios meses, lo que le permite desarrollar aromas complejos y un toque ligeramente dulce. Es uno de los ingredientes insignia de la gastronomía españolo y puede consumirse solo o con galletas, pan, queso y frutas.

Gastronomía: Latinoamericana .

Exquisita y fresca para el paladar

  • Tiempo de preparación: 10 minutos.
  • Tiempo de cocción: 10 minutos.
  • Porciones: 2.

Ingredientes

  • 1 taza de tomates y aliña
  • 1/4 de taza de azúcar morena
  • 1 cucharada de vinagre balsámico
  • Jamón serrano
  • 1 cucharada de reducción de balsámico
  • Burrata al gusto

Preparación

Con un cuchillo bien afilado vamos a cortar los tomates en mitades.

Agregamos a una sartén los tomates, el azúcar y el vinagre balsámico, hasta reducir.

Servimos los tomates, añadimos el jamón serrano y la reducción balsámica.

Acompañamos con galletas o tostadas. ¡Disfruta!

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Silvia Márquez / @elsabordelossentidos

