En tan solo 20 minutos y con cinco ingredientes prepara esta ensalada de burrata

Un poco de la historia del jamón serrano
El jamón serrano es un embutido curado que destaca por su sabor intenso y su textura delicada. Se obtiene de la pata trasera del cerdo y su secado puede durar varios meses, lo que le permite desarrollar aromas complejos y un toque ligeramente dulce. Es uno de los ingredientes insignia de la gastronomía españolo y puede consumirse solo o con galletas, pan, queso y frutas.
Gastronomía: Latinoamericana .
Exquisita y fresca para el paladar
- Tiempo de preparación: 10 minutos.
- Tiempo de cocción: 10 minutos.
- Porciones: 2.
Ingredientes
- 1 taza de tomates y aliña
- 1/4 de taza de azúcar morena
- 1 cucharada de vinagre balsámico
- Jamón serrano
- 1 cucharada de reducción de balsámico
- Burrata al gusto
Preparación
Con un cuchillo bien afilado vamos a cortar los tomates en mitades.
Agregamos a una sartén los tomates, el azúcar y el vinagre balsámico, hasta reducir.
Servimos los tomates, añadimos el jamón serrano y la reducción balsámica.
Acompañamos con galletas o tostadas. ¡Disfruta!
