Esta ensalada de burrata es una opción llena de sabor para conquistar a todos en la mesa.

Un poco de la historia del jamón serrano

El jamón serrano es un embutido curado que destaca por su sabor intenso y su textura delicada. Se obtiene de la pata trasera del cerdo y su secado puede durar varios meses, lo que le permite desarrollar aromas complejos y un toque ligeramente dulce. Es uno de los ingredientes insignia de la gastronomía españolo y puede consumirse solo o con galletas, pan, queso y frutas.

Gastronomía: Latinoamericana . Exquisita y fresca para el paladar Tiempo de preparación: 10 minutos.

10 minutos. Tiempo de cocción: 10 minutos.

10 minutos. Porciones: 2 . Ingredientes 1 taza de tomates y aliña

1/4 de taza de azúcar morena

1 cucharada de vinagre balsámico

Jamón serrano

1 cucharada de reducción de balsámico

Burrata al gusto

Preparación

Con un cuchillo bien afilado vamos a cortar los tomates en mitades.

Agregamos a una sartén los tomates, el azúcar y el vinagre balsámico, hasta reducir.

Servimos los tomates, añadimos el jamón serrano y la reducción balsámica.

Acompañamos con galletas o tostadas. ¡Disfruta!

