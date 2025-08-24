Receta para preparar ensalada de remolacha, coliflor y espárragos

Ensalada de remolacha, coliflor y espárragos Foto: Harry Sasson

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las ensaladas no necesariamente deben ser un montón de lechugas con algo encima. Esta receta la pongo como ejemplo: la semana pasada asamos unas remolachas en el restaurante para una mesa de antipastos. Reservé para mí un par y el domingo siguiente las mezclé en casa con coliflor apenas blanqueada, unos espárragos, aceitunas y poco más, y resultó una maravilla de ensalada. Las remolachas se pueden cocinar de diferentes formas, como hirviéndolas, en la olla de presión o como a mí más me gusta: envueltas en papel de aluminio y horneadas o asadas, para que conserven toda su dulce jugosidad. Esta ensalada puede ser un rico acompañamiento para el asado dominical, pero si se quiere convertir en una cena completa no es más que agregarle alguna proteína: atún, pechuga de pollo desmenuzada, huevos duros, camarones cocidos, salmón ahumado...

hsasson28@hotmail.com / www.harrysasson.com

INGREDIENTES

1 cabeza de coliflor

2 tazas de remolacha cocida, pelada y cortada en cubos

1 taza de espárragos blanqueados y cortados en trozos

3/4 de taza de mix de aceitunas

1/2 taza de aceite de oliva virgen extra

1/4 de taza de vinagre de vino tinto

Hojitas de hierbas frescas (perejil, orégano, albahaca…)

Sal y pimienta negra

Ralladura de 1/2 naranja

PREPARACIÓN

Divida la coliflor en florecitas y cocínelas pasándolas brevemente por agua hirviendo y luego frenando la cocción en agua helada. Mezcle todos los ingredientes en un recipiente suficientemente grande, deje reposar durante 20 minutos y sirva.