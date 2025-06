Entre copas y entre mesas: el colapso del vidrio

Hugo Sabogal Foto: Hugo Sabogal

El vidrio ha estado presente en la vida del hombre desde hace siete mil años. Artesanos egipcios y mesopotámicos lo obtuvieron mediante la fundición de materiales silíceos como arena, cuarzo y arcilla. La botella de vidrio más antigua vio la luz en el año 1.500 a.C. Más tarde, los romanos la perfeccionaron, y en la Edad Media, se logró su transparencia para usos como guarda de alimentos y bebidas.

Hoy, ante el peligro ambiental producido por los envases de vidrio, avanza una veloz carrera para encontrar alternativas. Esto es porque el vidrio utiliza recursos finitos y gran cantidad de energía. La arena debe calentarse a más de mil grados para derretirla. Y como las plantas deben funcionar todo el día y todos los días, su huella de carbono se torna insostenible.

En el caso del vino, las botellas de vidrio representan alrededor del ocho por ciento de todos los envases, y, a su vez, un 42 por ciento debe cruzar fronteras. Sólo en Estados Unidos se fabrican 27.500 millones de unidades anualmente.

Según el empresario James de Roany, presidente de la empresa Green Gen Technologies, una botella de vidrio pasa de la fábrica al bodeguero y de este al consumidor final para su posterior descarte. Aunque existe la alternativa del reciclaje, sólo el 70 por ciento se somete a dicho proceso, el cual, sin excepción, exige traslado a una fábrica para fundirlo nuevamente. Y si se le adiciona el alto consumo de energía requerido, las emisiones de carbono se mutiplican.

Con materias primas ya escasas, estos métodos no podrán mantenerse por mucho tiempo. Según De Roany, es preciso recurrir a envases alternativos sostenibles. El suyo es una botella hecha completamente de semillas de lino. Tras convertirlas en hilos, estos se tejen y se cocinan a bajas temperaturas con bioresina. El resultado es un recipiente extremadamente ligero, resistente y biodegradable, capaz de transportarse con facillidad por un costo menor y, lo mejor, con pocas emisiones de carbono. En climas de temperaturas altas, las botellas de lino se desintegran bajo tierra en cuestión de dos a tres años. Y si se rompen en pedazos más pequeños y se compostan, el reciclaje total se logra en pocos meses. Ahora, si las de lino se mantienen en lugares frescos y secos, tanto botella como líquido duran hasta 10 años. El vidrio, en cambio, tarda cuatro milenios en deshacerse.

Otras alternativas son la caja bag in the box, los envases de Tetra Brik, los de plástico, aluminio, resina, y madera en forma de botella, y las botellas de cartón con bolsa interior reciclable, similares al del bag in the box. Estos envases reciben creciente aceptación en Europa, entre consumidores jóvenes y afines al cuidado del planeta. En Estados Unidos y en mercados emergentes se ven con desagrado.

Añejar vinos finos, es cierto, exige el uso de vidrio para cumplir su cometido, aunque dicho segmento sólo representa entre el 5% y el 20/% del mercado. Así que bodegueros y enófilos tradicionalistas deberán pagar caro para tenerlo hasta que las existencias de silicio en el fondo de mares y ríos se agote.