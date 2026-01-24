Entre fermentos, fondos y encurtidos: esta es la cocina de José Barbosa en deIndias

Burrata de berenjena, miso, panela, plátano, auyama, uchuva y tomates confitados, pan naan, propuesta del restaurante deIndias en Cartagena, Colombia. Foto: @lepesqueur.co

deIndias Comedor & Copas nació de la inquietud de José “El Chato” Barbosa. El espacio no surgió como un negocio, sino como la necesidad de crear un sitio donde la cocina colombiana pudiera expresarse sin disfraces, sin repetir recetas por costumbre o nostalgia. Barbosa, lo resume como el deseo de cocinar “desde la pregunta y no desde la copia, de pensar el plato a partir del ingrediente y no de una receta heredada”. La intención fue clara desde el inicio, cocinar fríjoles, ajíes, pescados, gallina criolla, carnero, plátano o chivo “desde...