Gastronomía y Recetas
Entre fermentos, fondos y encurtidos: esta es la cocina de José Barbosa en deIndias

Con lo que llega fresco del campo, del mar o de la calle se empiezan a crear los sabores de este lugar ubicado al lado del parque Centenario en Cartagena, con la intención de transformar ingredientes de temporada en relatos comestibles.

Tatiana Gómez Fuentes
24 de enero de 2026 - 03:00 p. m.
Burrata de berenjena, miso, panela, plátano, auyama, uchuva y tomates confitados, pan naan, propuesta del restaurante deIndias en Cartagena, Colombia.
Burrata de berenjena, miso, panela, plátano, auyama, uchuva y tomates confitados, pan naan, propuesta del restaurante deIndias en Cartagena, Colombia.
Foto: @lepesqueur.co

deIndias Comedor & Copas nació de la inquietud de José “El Chato” Barbosa. El espacio no surgió como un negocio, sino como la necesidad de crear un sitio donde la cocina colombiana pudiera expresarse sin disfraces, sin repetir recetas por costumbre o nostalgia. Barbosa, lo resume como el deseo de cocinar “desde la pregunta y no desde la copia, de pensar el plato a partir del ingrediente y no de una receta heredada”. La intención fue clara desde el inicio, cocinar fríjoles, ajíes, pescados, gallina criolla, carnero, plátano o chivo “desde...

