Ervigio Adán, el enólogo español detrás de Expovinos 2022

Experto en el mundo del vino en todas sus facetas, desde el cultivo y la producción hasta la cata y la promoción. Un día puede estar en Tokio, al siguiente en Ciudad de México y una semana después en Bogotá, pues es invitado permanente a ser jurado y expositor en diferentes concursos y ferias internacionales. Su gran conocimiento del mundo del vino lo ha llevado a recorrer sabores y tradiciones de muchas naciones.

Es el director comercial de Premium Fincas Singulares en la región de La Rioja, una de las más importantes regiones productoras de España y hoy en día es el director de las catas a ciegas de Expovinos 2022. Hablamos con él en nuestra sección de Gastronomía y recetas de El Espectador y este fue el recorrido que nos hizo desde su experiencia por una de las bebidas más apetecidas por los comensales del mundo.

¿Quién es Ervigio Adán y cómo empezó su afinidad con el sector vinícola?

Lo primero soy un amante del vino y de todo lo que representa. Realmente estudié una carrera técnica (Ingeniería Industrial) pero conocer a mi esposa, que es riojana, de casualidad me llevó al vino, y esa fue una suerte que cambió mi vida.

¿Qué representa el vino para usted?

Representa disfrutar de la vida, los momentos únicos de la gastronomía, los amigos, la familia,…de viajar, compartir otras culturas, siempre con el vino de fondo.

¿Cómo se reconoce un buen vino?

Se necesita práctica. Debe tener buen aroma (limpio, agradable, cautivador), tener equilibrio (entre su origen frutal y la crianza), ser elegante, y que te permita disfrutar de ese momento en el que lo consumes. Obviamente importa la región/país, la uva/cepa, la añada/cosecha, quién lo produjo, cuánto produjo, cómo lo produjo,…por eso hay que probar mucho vino e intentar recordar lo que se prueba.

¿Cuáles son los vinos más apetecidos por los comensales?

Depende del gusto de cada uno, su conocimiento, la capacidad económica, el lugar donde viva y lo que esté consumiendo, pero en general gustan los vinos fáciles de entender, con buena fruta, no demasiado alcoholizados y que sean agradables al paladar, pero no podemos generalizar.

Cada parte del mundo tiene sus vinos más consumidos y es la experiencia y el desarrollo del propio paladar el que te va guiando hacia un lado u otro. También depende del momento del día, donde estés, con quien estés y qué estés comiendo.

Háblenos un poco de la experiencia que van a vivir los asistentes a las catas a ciegas de Expovinos 2022.

Es una experiencia única. Es difícil reunir un elenco tan interesante de grandes catadores a los que se les puede preguntar cualquier inquietud y disfrutar junto con ellos de la cata, tomando a su vez un vino con amigos y/o familia, en un ambiente distendido, festivo, donde se puede compartir, aprender de vino, y disfrutar de unos momentos especiales en torno a la cultura del vino (sin dejar de lado gastronomía, música, y cultura…).

Esta nueva edición de Expovinos traerá consigo más de 60 referencias de vinos orgánicos, biodinámicos y veganos. ¿Cuál es el impacto de estos el mercado mundial?¿Cuál es esa característica de cada uno para conquistar paladares?

Todo lo natural está de moda y ese respeto a la naturaleza y a lo que nos da, siempre es bienvenido. Los vinos orgánicos y biodinámicos proceden de viñedos donde se limita mucho el uso de químicos. Los biodinámicos van más allá y siguen el calendario biodinámico, muy estricto, unido a las fases de la luna y los planetas. Es una tendencia en el mundo, sobre todo en Europa, Canadá, Australia, USA…esto irá llegando cada vez más.

Hoy día el consumidor no solo se preocupa por la calidad de lo que consume, sino de su procedencia, de cómo ese producto llegó a su mesa. Es una tendencia que está en auge y cada vez ocupa más canal de consumo. No quiere decir que su calidad sea mejor, pero dan un plus en cuanto al cuidado de la naturaleza que nos rodea.

Respecto al vegano, es otra historia. Son vinos que no usan clarificantes, ni componente alguno de origen animal. Es muy normal usar proteína de huevo (albúmina), de leche (caseína), gelatina de pescado, etc., y los vinos veganos usan únicamente ingredientes de origen vegetal (guisante, etc.). De nuevo no aporta una mayor calidad, pero permite entrar en el consumo del vino a las personas veganas.

¿De qué manera un evento como Expovinos contribuye al reconocimiento de la gastronomía colombiana mundialmente?

Desde luego vino y gastronomía van unidos. Me atrevería a decir que Expovinos es la mejor feria del mundo de vino en cuanto a orientación a consumidor final. Es una verdadera fiesta del vino, que no se entiende sin su vínculo con la gastronomía. Todo ese ruido que hace Colombia unido al vino, sin duda dan un empujón a su excelente y variada gastronomía.

¿Cuántos vinos ha catado en su vida?

Muchísimos, afortunadamente. La mayoría, más que catarlos, pude disfrutarlos, beberlos, conocerlos más en profundidad. Pero también me tocó catar muchos por curiosidad o aprendizaje. No sabría decir, pero muchos cientos y de decenas de países.

Usted ha viajado por todo el mundo y es uno de los mayores conocedores del mundo vinícola. ¿Cuál es mejor vino que ha probado y en qué país?

Con tanto vino en el mundo es imposible decantarse por uno. También depende mucho de las emociones, con quién estés, que estés comiendo, donde estés, cómo te sientas,…he probado excelentes vinos tintos de borgoña, de Piamonte (barolos), de diversas partes de España (Rioja, Ribera del Duero, Ribeira Sacra, Priorat,..), excelentes blancos franceses (de nuevo borgoña, Alsacia,…), alemanes, de Santorini en Grecia, ….y por supuesto sin olvidar el champagne, el rey de los espumosos. Elegir es imposible, pero un buen vino en un gran momento, es un recuerdo para toda la vida.

¿Cuál es la mejor hora para tomarse un buen vino?

Yo soy de tomar vino con la comida, ya sea almorzando o cenando. Pero también apetece antes de almorzar o cenar en plan aperitivo, por ejemplo: un blanco seco, tal vez un “jerez” o incluso un espumoso. Pero la hora no es lo importante, sino el momento y la situación, siempre hay que encontrar ese rato para disfrutar de un buen vino en una buena compañía.

