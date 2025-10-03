Esta es la receta para hacer ensalada acevichada de mango

Escucha este artículo
Un poco de la historia del ají
El ají es originario de la zona de Bolivia y Perú. Se consume desde hace aproximadamente 7500 años. Es muy similar al pimentón y aunque no se iguala en su tamaño, su sabor es uno de los más apetecidos en la gastronomía mundial. Tiene variedad de colores entre ellos el rojo, naranja o amarillo trayendo consigo sabores más suaves o fuertes para el paladar del comensal. Son ideales para sazonar los alimentos y en ocasiones se convierte en el mejor aderezo para empandas, papas y sopas.
Existen alrededor de 25 especies y es uno de los mayores exponentes de la gastronomía de México y Perú, quienes además lideran sus propuestas incluyendo este ingrediente en helados y dulces. En Colombia es un acompañante ideal para guarniciones y carnes.
Gastronomía: Colombiana.
Los ajíes dulces picados despertarán tu paladar
- Tiempo de preparación: 10 minutos.
- Tiempo de cocción: 10 minutos.
- Porciones: 2.
Ingredientes
- 2 mangos tommy maduros en cubos
- 4 cebollas moradas en julianas
- 1 pimentón rojo
- 300 gramos de cilantro
- 10 ajíes dulces picados
- Zumo de limón al gusto
- Sal y pimienta al gusto
Preparación
Mezcla todos los ingredientes picados en un bowl.
Ajusta el limón, la sal y la pimienta al gusto.
Sirve como acompañamiento o plato principal.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧