Esta es la receta para hacer ensalada acevichada de mango

Si te gusta el picante, esta ensalada acevichada con mango será de todo tu gusto. ¡Manos a la obra!

Un poco de la historia del ají

El ají es originario de la zona de Bolivia y Perú. Se consume desde hace aproximadamente 7500 años. Es muy similar al pimentón y aunque no se iguala en su tamaño, su sabor es uno de los más apetecidos en la gastronomía mundial. Tiene variedad de colores entre ellos el rojo, naranja o amarillo trayendo consigo sabores más suaves o fuertes para el paladar del comensal. Son ideales para sazonar los alimentos y en ocasiones se convierte en el mejor aderezo para empandas, papas y sopas.

Existen alrededor de 25 especies y es uno de los mayores exponentes de la gastronomía de México y Perú, quienes además lideran sus propuestas incluyendo este ingrediente en helados y dulces. En Colombia es un acompañante ideal para guarniciones y carnes.

Gastronomía: Colombiana . Los ajíes dulces picados despertarán tu paladar Tiempo de preparación: 10 minutos.

10 minutos. Tiempo de cocción: 10 minutos.

10 minutos. Porciones: 2 . Ingredientes 2 mangos tommy maduros en cubos

4 cebollas moradas en julianas

1 pimentón rojo

300 gramos de cilantro

10 ajíes dulces picados

Zumo de limón al gusto

Sal y pimienta al gusto

Preparación

Mezcla todos los ingredientes picados en un bowl.

Ajusta el limón, la sal y la pimienta al gusto.

Sirve como acompañamiento o plato principal.

