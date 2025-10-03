Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Gastronomía y Recetas

Esta es la receta para hacer ensalada acevichada de mango

Fresca, ácida y con un toque tropical y picante que conquistará tu paladar.

Didier Castaño, chef /@didier.castac
03 de octubre de 2025 - 03:00 p. m.
Si te gusta el picante, esta ensalada acevichada con mango será de todo tu gusto. ¡Manos a la obra!
Si te gusta el picante, esta ensalada acevichada con mango será de todo tu gusto. ¡Manos a la obra!
Foto: Getty Images - Anna_Shepulova
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Un poco de la historia del ají

El ají es originario de la zona de Bolivia y Perú. Se consume desde hace aproximadamente 7500 años. Es muy similar al pimentón y aunque no se iguala en su tamaño, su sabor es uno de los más apetecidos en la gastronomía mundial. Tiene variedad de colores entre ellos el rojo, naranja o amarillo trayendo consigo sabores más suaves o fuertes para el paladar del comensal. Son ideales para sazonar los alimentos y en ocasiones se convierte en el mejor aderezo para empandas, papas y sopas.

Vínculos relacionados

Albóndigas de pollo rellenas con jamón y queso
Bowl de pollo con salsa cremosa y vegetales
Llenas de sabor y tradición: lentejas con hogao y salchicha

Existen alrededor de 25 especies y es uno de los mayores exponentes de la gastronomía de México y Perú, quienes además lideran sus propuestas incluyendo este ingrediente en helados y dulces. En Colombia es un acompañante ideal para guarniciones y carnes.

Gastronomía: Colombiana.

Los ajíes dulces picados despertarán tu paladar

  • Tiempo de preparación: 10 minutos.
  • Tiempo de cocción: 10 minutos.
  • Porciones: 2.

Ingredientes

  • 2 mangos tommy maduros en cubos
  • 4 cebollas moradas en julianas
  • 1 pimentón rojo
  • 300 gramos de cilantro
  • 10 ajíes dulces picados
  • Zumo de limón al gusto
  • Sal y pimienta al gusto

Preparación

Mezcla todos los ingredientes picados en un bowl.

Ajusta el limón, la sal y la pimienta al gusto.

Sirve como acompañamiento o plato principal.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Didier Castaño, chef /@didier.castac

Temas recomendados:

Gastronomía y recetas

Recetas

Cocina internacional

Ensalada

Ensalada acevichada de mango

Receta con mango

Mango

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.