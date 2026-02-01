Logo El Espectador
Este es el paso a paso para hacer brochetas de salmón

Pimentón, miel, mostaza y limón son los ingredientes infaltables en esta receta.

María Dulcey, cocinera aficionada /@cocinoporgusto
01 de febrero de 2026 - 03:00 p. m.
Estas brochetas de salmón puedes llevarlas a la mesa en tan solo 20 minutos.
Foto: María Dulcey
Un poco de la historia del salmón

Originario de los océanos del hemisferio norte, el salmón ha sido famoso por su sabor y valor nutricional desde tiempos antiguos. En el siglo XIII, los vikingos en Escandinavia lo pescaban como una de sus principales fuentes de proteína, mientras que en el siglo XVIII, en Japón, comenzó a ser incorporado en sushi y otros platos.

Gastronomía: Latinoamericana .

No olvides la mostaza en esta preparación para resaltar sabores

  • Tiempo de preparación: 10 minutos.
  • Tiempo de cocción: 10 minutos.
  • Porciones: 3.

Ingredientes

  • 500 gramos de salmón fresco, en cubos grandes
  • 1 zucchini en rodajas gruesas
  • 1 pimentón rojo en cuadros
  • ½ cebolla morada en pétalos
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 1 cucharada de miel
  • 1 cucharadita de mostaza
  • Jugo de ½ limón
  • Sal y pimienta al gusto
  • Palitos para brocheta

Preparación

Arma las brochetas alternando salmón y vegetales. No los aprietes demasiado para que se cocinen parejo.

Mezcla el aceite, la miel, la mostaza, el limón, sal y pimienta.

Barniza bien las brochetas por todos lados.

Para la cocción tienes 3 opciones

Plancha o sartén: 2–3 minutos por lado a fuego medio-alto.

Air fryer: 180 °C por 8–10 minutos.

Horno: 200 °C por 12–15 minutos.

Retira cuando el salmón esté dorado por fuera y jugoso por dentro, acompaña con tu guarnición favorita y ahora si, a disfrutar.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por María Dulcey, cocinera aficionada /@cocinoporgusto

