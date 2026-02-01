Este es el paso a paso para hacer brochetas de salmón

Escucha este artículo
Un poco de la historia del salmón
Originario de los océanos del hemisferio norte, el salmón ha sido famoso por su sabor y valor nutricional desde tiempos antiguos. En el siglo XIII, los vikingos en Escandinavia lo pescaban como una de sus principales fuentes de proteína, mientras que en el siglo XVIII, en Japón, comenzó a ser incorporado en sushi y otros platos.
- Tiempo de preparación: 10 minutos.
- Tiempo de cocción: 10 minutos.
- Porciones: 3.
Ingredientes
- 500 gramos de salmón fresco, en cubos grandes
- 1 zucchini en rodajas gruesas
- 1 pimentón rojo en cuadros
- ½ cebolla morada en pétalos
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 1 cucharada de miel
- 1 cucharadita de mostaza
- Jugo de ½ limón
- Sal y pimienta al gusto
- Palitos para brocheta
Preparación
Arma las brochetas alternando salmón y vegetales. No los aprietes demasiado para que se cocinen parejo.
Mezcla el aceite, la miel, la mostaza, el limón, sal y pimienta.
Barniza bien las brochetas por todos lados.
Para la cocción tienes 3 opciones
Plancha o sartén: 2–3 minutos por lado a fuego medio-alto.
Air fryer: 180 °C por 8–10 minutos.
Horno: 200 °C por 12–15 minutos.
Retira cuando el salmón esté dorado por fuera y jugoso por dentro, acompaña con tu guarnición favorita y ahora si, a disfrutar.
