Este es el paso a paso para preparar una leche de marañón

Un poco de la historia de la leche vegetal

La leche vegetal nació hace miles de años. En la antigua China, ya en el siglo II a. C., la leche de soya era una bebida común, popular por sus propiedades nutritivas. Además, en el sudeste asiático y las regiones tropicales, la leche de coco ha sido usada durante siglos tanto en la cocina como en la medicina tradicional.

Durante la Edad Media, en Europa, la leche de almendras se popularizó como una alternativa a la leche de vaca, especialmente en tiempos de ayuno religioso. Estas tradiciones han evolucionado y hoy en día la leche de avena, originaria de Suecia en la década de 1990, ha ganado popularidad mundial por su sabor suave y beneficios para la salud.

Si no consumes lácteos, esta se va convertir en tu leche vegetal favorita, es fácil de preparar, no requiere proceso de filtrado, es suave, espumosa y el sabor es espectacular. Además aprovecha el marañón para incluir en tu dieta grasa buena y magnesio. Prueba la receta! No te vas a arrepentir.

5 minutos. Porciones: 4 . Ingredientes 1 taza de marañones crudos

3 tazas de agua filtrada

Una pizca de sal

Endulzante (opcional)

1 cucharadita de miel de abeja pura

1/2 cucharadita de stevia líquida

Preparación

Lleva los marañones en un recipiente hondo y cúbrelos con agua. Déjalos remojar durante unas 8 horas o toda la noche. Esto ayudará a mejorar su digestión y a ablandarlos.

Después del remojo, escurre y enjuaga bien los marañones. Lleva los marañones remojados en una licuadora junto con las 3 tazas de agua filtrada.

Añade una pizca de sal a la licuadora. Si deseas endulzar la leche, agrega el dátil (sin hueso), la miel de abeja pura o la stevia líquida, el que prefieras.

Licúa a alta velocidad durante unos 2-3 minutos, hasta que la mezcla esté suave y cremosa.

Montaje

Vierte la leche de marañón en un frasco o botella de vidrio y guárdala en el refrigerador. Se mantendrá fresca durante unos 3-4 días. Asegúrate de agitar bien antes de cada uso, ya que puede separarse naturalmente.

