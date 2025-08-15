Este es el secreto detrás del “éxito” gastronómico: no está en la cocina

Atrás van quedando los carteles que antojan en medios tradicionales y ahora se le da paso a los reels para comunicar experiencias gastronómicas. Foto: Getty Images - Cleardesign1

“La fina, la margarina, la preferida en la mesa y cocina, la fina a todos nos gusta más, con tostadas, galletas o con pan.” Viaje a sus recuerdos con este jingle de los años ochenta, téngalo en mente y empiece a leer estas letras para que sepa de qué le voy a hablar. Porque así como ese coro se quedó grabado en la memoria de toda una generación, también lo hacen los paisajes, los sabores y las imágenes que acompañan los viajes por carretera en Colombia.

Las carreteras no solo conectan destinos, también cuentan historias. Son escenarios donde...