No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Gastronomía y Recetas
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Este es el secreto detrás del “éxito” gastronómico: no está en la cocina

La publicidad es la clave para destacarse en el mundo de la gastronomía, no basta con ofrecer buena comida; es fundamental que el público conozca y se interese por el lugar o el plato. Sin la visibilidad adecuada, incluso las mejores recetas pueden quedar en el anonimato. Pero, ¿qué papel juegan los foodies y las redes sociales en la construcción de la reputación y el reconocimiento de un restaurante más allá del sabor?

Tatiana Gómez Fuentes
Tatiana Gómez Fuentes
15 de agosto de 2025 - 05:00 p. m.
Atrás van quedando los carteles que antojan en medios tradicionales y ahora se le da paso a los reels para comunicar experiencias gastronómicas.
Atrás van quedando los carteles que antojan en medios tradicionales y ahora se le da paso a los reels para comunicar experiencias gastronómicas.
Foto: Getty Images - Cleardesign1

“La fina, la margarina, la preferida en la mesa y cocina, la fina a todos nos gusta más, con tostadas, galletas o con pan.” Viaje a sus recuerdos con este jingle de los años ochenta, téngalo en mente y empiece a leer estas letras para que sepa de qué le voy a hablar. Porque así como ese coro se quedó grabado en la memoria de toda una generación, también lo hacen los paisajes, los sabores y las imágenes que acompañan los viajes por carretera en Colombia.

Las carreteras no solo conectan destinos, también cuentan historias. Son escenarios donde...

Tatiana Gómez Fuentes

Por Tatiana Gómez Fuentes

Comunicadora Social - periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga, con maestría en gestión y dirección comercial con énfasis en comunicación, publicidad y ecommerce de la Universidad Complutense de Madrid.@tagy_petustgomez@elespectador.com

Temas recomendados:

Gastronomía y recetas

Recetas

Cocina internacional

Publicidad gastronómica

Publicidad

PremiumEE

Felipe Castilla Corzo

Redes sociales

Raúl Vargas Delgado

Nicolás Vanegas

TikTok

Instagram

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar