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Este restaurante tiene uno de los mejores corrientazos de Bogotá

De $8.500 a $21.000 y más ha subido el corrientazo en Bogotá en los últimos años, y Susana Cristancho ha vivido esa transformación desde su fogón. Empezó en una frutería y con un carrito de perros calientes junto a su esposo y hoy está al frente de Hibiscus, un restaurante cerca del Eje Ambiental, donde ofrece el plato del día, elaborado a partir de las cosechas y los productos disponibles en el mercado, que alimenta a sus comensales.

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Tatiana Gómez Fuentes
Tatiana Gómez Fuentes
19 de junio de 2026 - 05:00 p. m.
El famoso corrientazo está tradicionalmente compuesto de una proteína, un carbohidrato, ensalada, sopa y jugo.
El famoso corrientazo está tradicionalmente compuesto de una proteína, un carbohidrato, ensalada, sopa y jugo.
Foto: Diario La Libertad

La hora del almuerzo en cualquier barrio de Bogotá antoja. Afuera de los restaurantes -sin importar el sector- hay letreros que invitan a probar propuestas para darle una pausa al comensal en su cotidianidad, y entre letras rojas, azules o negras se leen los menús del día, que exponen una tradición gastronómica que combina variedad, economía y sabor.

La elección del día empieza con una sopa caliente, casi siempre de cebada perlada, de plátano o pasta, y mientras se saborea, en las cocinas, manos expertas revuelven guisos, pican ensaladas,...

Tatiana Gómez Fuentes

Por Tatiana Gómez Fuentes

Comunicadora Social - periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga, con maestría en gestión y dirección comercial con énfasis en comunicación, publicidad y ecommerce de la Universidad Complutense de Madrid.@tagy_petustgomez@elespectador.com

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